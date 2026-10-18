Jenny Berggren, de Ace of Base, traerá a Medellín la nostalgia del eurodance noventero

Si en los años 90 usted oía radio en Medellín –y también en otras ciudades del país– seguro recuerda canciones como All That She Wants, Wheel of Fortune, The Sign, Don’t Turn Around, Living in Danger o Beautiful Dance. Sí, todas esas fueron éxito de una agrupación sueca llamada Ace of base, conformada por tres hermanos y un amigo de ellos: los Berggren eran los hermanos Linn, Jenny y Jonas, y junto a ellos Ulf Ekberg.
Fue tal la fama del grupo que tras ABBA y Roxette han sido considerados la tercera banda musical de origen sueco más exitosa. El grupo siguió vigente hasta mediados de los 2000, cuando cada integrante decidió pasar más tiempo con sus familias (ya eran padres). Años después, Linn se retiró. Quedó un trío, pero surgieron las diferencias, como sucede con estas bandas.