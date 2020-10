Olga Lucía Zuluaga, presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (Acesi), recuerda que las primeras dificultades que tuvieron los hospitales del país tuvieron que ver con el factor económico, lo que inicialmente complicó las posibilidades de aumentar sus camas de UCI, mantener los empleos y adquirir elementos de protección. Por ello, plantea que “se desnudaron las inequidades a nivel de la población en donde el Estado tiene gran deuda social, más marcada en zonas dispersas y alejadas”. Además, como aprendizaje, Zuluaga destaca que en el país es necesario “dignificar y generar trabajo decente para el personal de la salud, que a pesar de ser la primera línea para afrontar la pandemia, sus condiciones laborales son precarias, dados los esquemas de contratación”. Frente a esto, el Ministerio de Salud destinó $450 mil millones para darles una prima especial a los profesionales de la salud al frente de la pandemia; sin embargo, aunque se anunció desde mayo, cuatro meses después, no se ha girado.

Johnattan García Ruiz, magíster en salud pública de Harvard, asegura que uno de los aprendizajes que debería dejar la pandemia, tanto para Colombia como para el mundo, es que se requieren reformas estructurales en la manera cómo se percibe la salud pública, no solo desde la atención en salud, sino desde el acceso a vivienda o agua potables, por ejemplo, pues las comunidades que están en esta situación son las más vulnerables ante un virus de este tipo, ya que, por ejemplo, no cuentan con acceso agua para cumplir con una tarea tan básica como la de lavarse las manos. “La vulnerabilidad hizo que muchas personas se contagiaran, pero no se ha hecho mucho para mejorar sus condiciones de vida”, sostiene García Ruiz. Su advertencia también tiene que ver con el número de muertes provocadas por el virus. De acuerdo con el Dane, entre el 2 de marzo y el 23 de agosto, hubo 17.803 muertes confirmadas por covid-19, de las cuales, el 69 % pertenecían a los estratos 1 y 2, que son los más vulnerables del país.