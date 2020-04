Homecenter y constructor tienen línea de atención prioritaria para entidades de salud por coronavirus

Debido a la contingencia que ha ocasionado el coronavirus en Colombia, Homecenter y Constructor decidieron abrir una línea de atención prioritaria para las entidades que prestan servicios de salud.

La línea exclusiva es (1) 353 53 35, sin importar el territorio su horario de disponibilidad es de lunes a viernes de 7 a.m. a 9 p.m., sábados de 8 a.m. a 7 p.m. y domingos de 8 a.m. a 5 p.m.

Publicidad

Le puede interesar: #UnidosSomosMásPaís moverá solidaridad

Además, Sodimac, detrás de estos formatos de tienda, sostuvo que en estos días de aislamiento, estos han sido los productos más demandados: pintura antibacterial, camas y colchones, lavamanos y sanitarios de empotrar, caretas, monogafas de protección facial y respiradores n95, plantas eléctricas y tanques de almacenamiento de agua, compresores libres de aceite, vajillas, cubiertos, toallas, lavadoras, duchas eléctricas, licuadoras y baterías de cocina, toallas, guantes de latex y gel antibacterial.

Para este caso, la compañía sostuvo que cuenta con una operación reducida que “que cumple con todos los protocolos sanitarios y de seguridad recomendados por el Gobierno Nacional”.

Vale recordar que los pedidos se deben hacer por conductos no presenciales para ser recogidos en tienda.

Publicidad

Le puede interesar: Homecenter y Constructor también servirán para comprar productos de primera necesidad