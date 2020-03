Así se prepara este hotel para atender la pandemia

La Sociedad Hotelera Tequendama puso al servicio de la salud las instalaciones del hotel y las suites del complejo ubicado en el centro de Bogotá, con el fin de que se puedan atender cerca de 700 pacientes en medio de la crisis sanitaria por la que atraviesa el país en medio del contagio por la covid-19, que hasta la fecha ya deja más de 600 personas con el virus.

El gerente general de la sociedad, vicealmirante Jorge Iván Gómez, explicó que el objetivo es que se puedan albergar en este recinto hotelero un gran número de pacientes en condiciones no graves, para ayudar a aliviar la carga que se puede presentar en el sistema hospitalario en algún momento, que podría estar dándose después del 15 de abril, cuando se alcanzaría la parte alta de la curva.

El funcionario habló sobre el trabajo que se viene realizando al interior del complejo hotelero para capacitar al personal que va a atender en algún momento la emergencia y la disposición de las habitaciones, las cuales van a estar coordinadas directamente por el Hospital Militar, que será la entidad de salud encargada de atender el tema.



El presidente Iván Duque anunció esta semana que la Sociedad Tequendama iba a prestar sus instalaciones para atender pacientes prehospitalarios en medio de la emergencia por la covid-19. ¿De dónde surgió la idea?

“Lo que hemos observado en el resto del mundo, especialmente en Asia y Europa, es que una vez se llega a la parte alta de la curva, el sistema hospitalario de cada país no soporta la cantidad de ingresos de pacientes y se hace necesario habilitar otros espacios donde pacientes de cierta complejidad puedan ser remitidos. En ese sentido, la infraestructura hotelera es muy fácil de adaptar como centros hospitalarios de baja especialización para quienes tengan síntomas muy leves o no tengan síntomas, pero que requieran ser aislados”.

¿Cuál será entonces el aporte que entregará la sociedad en medio de esta emergencia?

“La Sociedad Hotelera Tequendama pone a disposición del país 413 habitaciones, que pueden llegar a albergar en algún momento a cerca de 700 personas que estén en condiciones no graves y que sean atendidas directamente por un centro hospitalario, pero de manera externa, con eso podemos aliviar la carga que se puede dar sobre el sistema hospitalario en algún momento.

El objetivo es adaptar una habitación de hotel como centro de atención de pacientes que no sean graves. Eso es muy sencillo, no hay que colocar absolutamente nada, lo que hay que hacer antes es retirar algunos elementos que dentro del estándar normal del servicio hotelero son necesarios, pero para este tipo de servicio asistencial no genera ningún tipo de valor y cada habitación se pueden configurar de una, dos o tres camas, de acuerdo con los preceptos que nos dé el centro hospitalario”.

¿Cuál es el centro hospitalario que va a estar liderando el tema en este caso?

“Nosotros estamos bajo la tutela médica del Hospital Militar de Bogotá. Ellos son los que nos están dando las guías de todo lo que se tiene que hacer con los protocolos de alistamiento para la preservación de la salud, tanto de los empleados como de los pacientes, y serían ellos los que se encargarían de la atención directa de los pacientes que remitan a este centro hotelero”.

El anuncio se hizo esta semana, pero en realidad desde hace cuánto se viene trabajando en este proyecto para la atención de enfermos por el coronavirus...

“Cuando vimos los ejemplos de lo que estaba sucediendo en el resto del mundo, invitados por Cotelco, que es el gremio hotelero a nivel nacional y que ha dispuesto para el país cerca de 5.000 camas en todos los hoteles disponibles, empezamos a trabajar aproximadamente hace unos 15 días en el alistamientos de todo lo que se requiere para atender una operación de este tipo.

Arrancamos con la capacitación del personal para el autocuidado y las medidas de seguridad, así como la adquisición de los elementos de protección personal, que en este momento son bastantes complicados, pero que hemos ido reuniendo con mucho esfuerzo”.

¿Cuáles son esas medidas de seguridad que se están tomando para preparar al personal que trabaja en el complejo hotelero?

“Al personal se le explica muy bien cuáles son los riesgos que existen, cuáles son los métodos de contagio más comunes, lo que se debe evitar y cómo es el uso de todos esos elementos de protección personal como la máscara, los guantes y el traje antifluidos. Realmente el servicio que se va a prestar no va a ser igual al servicio que se presta normalmente. Es decir, no va haber servicio personalizado a la habitación y con todos los requerimientos, porque aquí lo que van a haber son pacientes que se encuentran con pocos síntomas y que no necesitan una atención tan demandante de parte del hotel, sino que su cuidado realmente va a estar a cargo del personal asistencial del centro médico”.

¿Cuántas personas que hacen parte de la Sociedad Hotelera van a estar activos dentro de esta operación?

“Estamos capacitando a 140 personas. Sin embargo, cada piso va a tener un nivel de atención distinto, cinco niveles de complejidad y habrá personal que no entrará en contacto con las habitaciones donde estarán los pacientes. Sin embargo, la capacitación se dicta para 140 y la dotación se da para 140, pero creemos que directamente trabajando cerca a los pacientes, sin entrar en contacto con ellos necesariamente, pueden ser aproximadamente 40 personas”.

¿Más o menos para qué época se estaría empezando a hacer uso de estas habitaciones?

“El uso de estas habitaciones se estima que sea necesario en el momento en que la curva de contagios se haya elevado y nosotros debemos estar muy bien preparados. Por ahora la planeación esta dispuesta a partir del 15 de abril”.

¿Qué parte del hotel y las suites se va a utilizar?

“Vamos a empezar con las Suites, llenando piso por piso, y en la medida que se vayan copando las capacidades vamos extendiéndonos hacia el hotel. Realmente el Hospital Militar es el que nos está dando las orientaciones de dónde se alojan los pacientes con cada una de las patologías. Igualmente, tenemos que dejar espacios para el personal médico y de enfermería que están atendiendo a los pacientes, por lo que ellos nos van a ir mostrando cómo va a ser la organización de eso, porque digamos que en sus hospitales están muy bien acostumbrados a hacer este tipo de aislamientos, entonces vamos a seguir sus recomendaciones”.

¿Qué tan afectada se está viendo la Sociedad Hotelera Tequendama con todo este tema en materia económica?

“Esta es una situación poco previsible. Es una situación que golpea muy duro a ciertos sectores como turismo, eventos, hotelero, transporte aéreo. Realmente los ingresos se reducen drásticamente, pero pues uno tampoco puede salir a reducir los costos de la misma forma, porque tiene que seguir atendiendo a sus empleados y hay muchísimos compromisos con ellos de poder mantenerlos en las condiciones que siempre los han tenido, porque es una subsistencia para todos”.

Usted habla que los ingresos se reducen drásticamente, pero en realidad ¿cuánto podría perderse?

“Prácticamente los ingresos del mes se reducen en un 90 %. Nosotros estamos haciendo las evaluaciones y las simulaciones de cuánto va a ser el impacto y esto depende de la duración, si esto dura 60, 90 o 120 días. La otra incertidumbre que se genera es cuánto nos vamos a demorar en rebotar, en que volvamos a condiciones normales de uso de los hoteles una vez esto sea superado”.

¿A qué conclusiones han llegado con esas evaluaciones?

“Nosotros creemos que esto puede durar 90 días durante la crisis sanitaria y que tal vez el rebote no se deja de tomar otros 60 días, mientras que todo vuelve a la normalidad”.

¿Estaríamos hablando de pérdidas de cuánto?

“Prácticamente perderíamos cinco o seis meses del año, lo que podría verse reducido en casi un 50 % de los ingresos en el año. Ahora bien, hay una diferencia en el sector turístico entre el primero y el segundo semestre. Realmente es mucho más intensivo en ingresos el segundo semestre y pues afortunadamente esta situación la estamos viviendo en el primer semestre, que es un poco más lento de lo que son los segundos semestres históricamente”.

¿Esto quiere decir que si logran retomar la senda para el segundo semestre, el turismo podría solventar un poco lo perdido en esta primera parte del año?

“Yo creo que a mediados de agosto podemos estar empezando a llegar a sentirnos en situación normal y tendríamos hasta diciembre para tratar de recuperar los ingresos. Sin embargo, tenemos que trabajar con cierta esperanza y cierta ilusión que esto va a hacer pasajero y lo vamos a superar, que después tendremos tiempo para hacer la recuperación económica.

En este momento lo que más nos preocupa es poder tener la suficiente caja para el día a día y poder ser muy puntuales en el pago con nuestros empleados. Afortunadamente el Gobierno Nacional y los gobiernos locales han entendido la situación y nos han dado muchos alivios en lo que tiene que ver con pago de servicios públicos, impuesto predial y algunos impuestos que siempre se pagan en el primer semestre, lógicamente esto nos permite tener la caja suficiente para responder por los salarios”.