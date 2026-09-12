Viviane Morales reveló razón de su renuncia al gabinete: “una ministra es reemplazable, una mamá no”

En menos de un mes de gobierno, al presidente Abelardo de la Espriella le tocó reemplazar a una de sus ministras que renunció por temas personales. Esa funcionaria fue la jefa de la cartera de Educación, Viviane Morales, quien aclaró que lo sucedido estuvo relacionado con su hija, Sara.

La dimisión de la jurista al cargo de ministra de Educación se dio, según explicó en diálogo con la revista Semana, luego de un Consejo de Ministros realizado en Barranquilla. Morales se comunicó de forma telefónica con el mandatario para informarle su decisión.

“El domingo, con el dolor en el alma, hablé con el presidente Abelardo De La Espriella. Le expliqué la situación. Hablamos por teléfono y me quebré”, le comentó Morales al medio mencionado.

La renuncia de Morales se dio por una emergencia médica grave que afectó a su hija menor, Sara. Mientras la entonces ministra atendía las labores tras el devastador terremoto del 10 de agosto, recibió un mensaje de su hija informándole que estaba en urgencias por ver doble.

Lea también: De la Espriella nombra nueva ministra de Educación en reemplazo de Viviane Morales, ¿qué pasó?

Sara, de 30 años, tuvo un diagnóstico inicial de parálisis del sexto par craneal, pero tras varios exámenes y seis días de hospitalización, los médicos informaron que tenía un meningioma en el espacio cavernoso derecho del cerebro, un tumor considerado inoperable e intocable por su ubicación.

“Mire las circunstancias de la vida: pasé por la tragedia de perder un ojo. Y ver a mi hija con un parche es difícil. Lo cuento y me lleno de una tremenda emoción dolorosa. Pero no dudé en mi decisión de renunciar”, le subrayó Morales a la revista, agregando que la renuncia no fue precipitada, ya que la atención del Ministerio exigía de 14 a 16 horas diarias y su prioridad absoluta era acompañar a su hija.

En otras noticias: Juzgado condenó a Juliana Guerrero por escándalo de títulos falsos, ¿por qué no iría a prisión?