Según el Gaula de la institución, ambos uniformados le exigían a la víctima un monto de $2 millones a cambio de supuestamente no capturarlo en medio de un supuesto proceso legal. Ante ello, los familiares del comerciante acudieron a la propia institución para denunciar lo ocurrido.

Los uniformados, que se encontraban de servicio activo, fueron capturados minutos después de que recibieran al menos $1 millón producto de la extorsión. De acuerdo con la investigación, en medio del procedimiento de captura –en el que vestían pasamontañas– uno de los uniformados resolvió tragarse los billetes para evitar ser descubiertos.

Al parecer, el patrullero ingirió un billete de $100.000 y ocho de $50.000, lo que desembocó en malestar estomacal y dificultades para respirar. En uno de los videos que circula en redes se observa a uno de los uniformados diciendo: “No tengo nada, no he recibido nada. No sé de qué me están hablando”. Segundos después comienzan a hacerse visibles las molestias causadas por la aparente ingesta de los billetes. Por ello, tuvo que ser trasladado a un centro asistencial.