x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Video | Conductor murió calcinado tras violento choque contra un camión en la variante Condina de Pereira

El conductor del camión logró sobrevivir y fue trasladado de urgencia a un centro asistencial para atender sus heridas. El hecho ocasionó congestión en la vía, mientras levantaron los restos de los vehículos involucrados en el accidente.

  • Las autoridades confirmaron que la víctima quedó atrapada dentro del vehículo particular en el sector de Punto 30. Falleció de manera inmediata. FOTO: Captura de video redes sociales @ColombiaOscura
    Las autoridades confirmaron que la víctima quedó atrapada dentro del vehículo particular en el sector de Punto 30. Falleció de manera inmediata. FOTO: Captura de video redes sociales @ColombiaOscura
  • El choque generó un incendio de grandes proporciones que consumió gran parte del automóvil. FOTO: Captura de video redes sociales
    El choque generó un incendio de grandes proporciones que consumió gran parte del automóvil. FOTO: Captura de video redes sociales
El Colombiano
El Colombiano
12 de septiembre de 2025
bookmark

El eco del impacto de un fuerte accidente de tránsito resonó en la variante Condina, sector de Punto 30, una arteria vital que une a Pereira con el Quindío y a su vez al Valle del Cauca, durante la tarde de este viernes 12 de septiembre.

Un choque terminó en una tragedia en llamas: uno de los hombres, al volante de un automóvil perdió la vida tras colisionar de frente contra un camión tipo turbo. El fuerte impacto transformó ambos vehículos en latas retorcidas reducidas a cenizas por el fuego.

Le puede interesar: Esperanza Gómez le ganó batalla legal a Meta: ordenaron a la empresa crear reglas sobre moderación de contenidos en Colombia

La violencia del choque no solo provocó el incendio, también atrapó al conductor del vehículo liviano dentro del mismo y sin posibilidad de ser rescatado, el hombre murió calcinado, víctima de las llamas que devoraron la cabina.

Por otro lado, el conductor del camión logró sobrevivir al incidente, aunque con lesiones de gran consideración, por lo que fue trasladado de urgencia al centro de salud más cercano para recibir atención médica, según confirmó la Policía de Tránsito de Pereira.

Los Bomberos Voluntarios de Pereira acudieron al lugar de la emergencia para sofocar el fuego que consumió por completo los dos vehículos. La magnitud del accidente obligó a las autoridades a cerrar la vía por más de cuatro horas.

“Nuestros bomberos trabajaron en conjunto con el personal voluntario de Pereira para extinguir las llamas y evitar que el fuego se propagara. Sin embargo, lamentablemente el conductor del carro quedó atrapado y perdió la vida en el lugar”, sostuvo el sargento Omar Manrique, de los bomberos.

El choque generó un incendio de grandes proporciones que consumió gran parte del automóvil. FOTO: Captura de video redes sociales
El choque generó un incendio de grandes proporciones que consumió gran parte del automóvil. FOTO: Captura de video redes sociales

Durante este tiempo, equipos de criminalística realizaron la inspección del cuerpo y las grúas retiraron los restos calcinados de los automotores, devolviendo lentamente la normalidad a la ruta.

Por ahora, la hipótesis que manejan las autoridades sobre la razón del accidente es un posible exceso de velocidad o una falla mecánica en el carro particular, pero será la investigación de la Policía la que determine con precisión las causas del siniestro vial.

También le puede interesar: ¿Qué podría pasarle a concejales y ediles de Bogotá que asistieron a fiesta electrónica en horario no permitido? Procuraduría indaga

Temas recomendados

Organismos de Socorro
Bomberos
Redes sociales
Virales
Salud
Policía
Accidentes
Emergencias
Incendios
Muerte
Videos
Accidentes de tránsito
Heridos
Comunidad
Hospitales
Vehículos
Noticias
Colombia
Quindio
Risaralda
Pereira
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida