Para la Asociación Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Colombia, una de las organizaciones que están exigiendo su expulsión, quienes se están viendo en mayor medida afectadas por sus actuaciones, son las víctimas y sus derechos, entre otras cosas, porque no las dejaron participar del espacio de decisión.

“La JEP lo recibió con los brazos abiertos y le entregó libertad condicional para hacerle el quite a la condena por más de 37 ejecuciones extrajudiciales, no le preguntó por sus otras actividades criminales y no profundizó sobre máximos responsables de estos homicidios. Ahora la Sala de Situaciones Jurídicas de la JEP decide que quienes impulsaron la exclusión no podemos participar y que solo se atenderán solicitudes de las víctimas de Cauca y Valle, que las del Mártires de Puerres de otros departamentos y periodos no pueden participar”, señala la organización.

Así las cosas, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas dará a conocer su decisión después de las 4:00 p.m., de si expulsará o no al excoronel de la JEP, como lo están solicitando las víctimas.