“No hemos podido hablar con ellos”: vicecanciller Jaramillo sobre los 18 colombianos detenidos en Venezuela

Las familias de aquellos hombres no solo claman por su inocencia, sino también por su libertad. Mauricio Jaramillo Jassir, vicecanciller de asuntos multilaterales, habló con EL COLOMBIANO sobre la situación de los ciudadanos colombianos detenidos. El panorama no es alentador.

“¿Que cuánto tiempo tardará traerlos de vuelta a Colombia? No lo sé. Es la pregunta que más me hacen las familias y, para serte sincero, no puedo responder. Sería irresponsable dar un número de días. Lo que sí puedo decir es que trabajamos sin descanso: acá no hay fines de semana ni festivos”, aseguró Jaramillo.

Para las familias, la espera es eterna. Los colombianos llevan detenidos más de seis meses, y no han podido comunicarse con ellos. Las familias que sí han podido hablarles tuvieron un espacio el 15 de mayo, pero fue corto y no se ha vuelto a repetir.

Sus madres sostienen carteles llenos de nombres y fotografías, en uno de ellos se lee: “Dios te bendiga hijo, donde quiera que estés”. Mientras tanto, lo único que tienen es la información que les proporciona la Cancillería colombiana, que no es mucha.

Jaramillo le dijo a EL COLOMBIANO que esto se debe a las dificultades burocráticas que enfrenta la Cancillería que, a pesar de que está en constante contacto con Venezuela, ha encontrado dificultades para interceder por los presos.

El 17 de mayo una delegación de la Embajada de Colombia en Caracas, encabezada por el embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo, visitó la cárcel El Rodeo. Tenían como objetivo hablar con los detenidos y entregarles kits de aseo. Sin embargo, las autoridades venezolanas no permitieron ninguna de las dos cosas.

”En la mayoría de los casos se nos ha impedido ejercer la asistencia consular a los que los ciudadanos tienen derecho y nosotros tenemos como deber, como Estado”, explicó el vicecanciller y agregó: “No hemos podido hablar con la mayoría de ellos. Seguimos trabajando en poder hacer una visita consular para conocer su estado de salud, para saber cómo están y para ayudarlos a comunicarse con sus familias”.