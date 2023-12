El hombre, que se identifica como integrante de Los Espartanos, incluso asegura que “ya pedí 70.000 hombres para hacerte golpe de Estado, (...) vamos a jugar balón contigo y con tu mujer, con todos vamos a acabar”.

No es la primera vez que el mandatario recibe este tipo de amenazas. De hecho, no hace más de 10 días denunció una cadena de WhatsApp en la que no solo se le criticaba, sino que también se pedía su muerte.