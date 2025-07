Uribe le responde a Petro sobre trino de su caso: lo llama “cobarde” y dice que “está listo” para volverle a decir “sicario moral”

En contexto: Petro dice no haberse referido al caso Uribe, pero sus trinos lo contradicen: expresidente y mandatario chocan en redes



“Sobre la amenaza que me lanza el presidente Petro la recibo como la de un cobarde que ha venido perdiendo la capacidad de embolatar a los colombianos”, dijo el expresidente y agregó con una frase fuerte: “Estaré listo para repetirle en la cara, ojalá más cerca, lo que le dije en el Senado: Sicario Moral (sic)”.

“Hoy con el dolor que cada vez más me embarga por los señalamientos que hizo contra Miguel Uribe, reforzados por su viaje a Manta. El valor civil de las mayorías colombianas se templa para elegir un gran Gobierno que no permitirá el modo Petro de atizar la violencia, la destrucción y la anarquía. Jamás he buscado un pronunciamiento del presidente Petro que me favorezca”, concluyó.