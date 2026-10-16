Parqueada y sin funcionar: unidad móvil de RTVC costó $11.924 millones en el gobierno Petro

Parqueada y sin poder funcionar permanece una unidad móvil de televisión que RTVC, bajo la gerencia de Hollman Morris, compró por $11.924 millones para realizar transmisiones desde distintos lugares del país. El vehículo, desde el que se producen y emiten contenidos audiovisuales, no tiene planta eléctrica y, además, habría sido adquirido con posibles sobrecostos superiores a $2.000 millones y fallas en los equipos con los que fue entregado.

La denuncia la hizo la actual administración del Sistema de Medios Públicos durante una revisión del contrato 2899 de 2025, firmado el 16 de diciembre de ese año. El negocio contemplaba la fabricación, dotación, integración tecnológica y puesta en marcha de una unidad móvil broadcast, es decir, un vehículo equipado para producir y transmitir televisión desde diferentes lugares.

Sin embargo, la falta de una fuente autónoma de energía impide que la unidad pueda operar como se esperaba. Este tipo de vehículos necesita una planta eléctrica para alimentar sus equipos y realizar transmisiones fuera de sus instalaciones habituales.

Uno de los principales cuestionamientos está en el precio de los equipos audiovisuales. De los $11.924 millones pagados por el contrato, cerca de $9.000 millones correspondieron a estos componentes.

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No obstante, estudios de mercado y cotizaciones solicitadas por técnicos e ingenieros de RTVC señalan que equipos equivalentes tendrían un costo aproximado de $7.000 millones. La diferencia, superior a $2.000 millones, lo que supondría posibles sobrecostos en la contratación.

“Este bien permanece estacionado en RTVC, dado que no puede cumplir la finalidad para la cual fue contratado por ausencia de una planta de energía necesaria para que funcione”, informó RTVC.

Aunque cuenta con ocho cámaras tipo broadcast, no responden a las necesidades de producción de RTVC ni a los estándares de calidad que requiere la entidad. Además, la consola de sonido no tendría las capacidades necesarias para responder a producciones audiovisuales de gran formato.

A esto se suma un dron incluido en la dotación, cuyas características estarían dirigidas principalmente a labores de cartografía y seguridad, en lugar de transmisiones televisivas en directo. Sus capacidades tampoco serían suficientes para producciones que requieran una calidad audiovisual más alta.

La contratación se realizó mediante invitación pública. Uno de los requisitos era acreditar experiencia en la construcción y el ensamblaje de unidades móviles con capacidad de expansión del chasis y, según la denuncia, en ese momento una sola compañía en Colombia cumplía con esa condición.

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Al final, las dos empresas que habían participado por separado en el estudio previo terminaron presentando una propuesta conjunta y conformaron la Unión Temporal Móvil RTVC.

¿Quiénes conforman la unión temporal?

Está representada legalmente por Carlos Arbey Cuadros Morales y está conformada por la Compañía Comercial Curacao de Colombia S. A., con el 60 % de participación, y SEEL S. A., que tiene el 40 % restante, según reveló El Tiempo.

Cuadros Morales posee el 94,8 % de las acciones de la Compañía Comercial Curacao de Colombia. Jeanette Sánchez Rey tiene el 5,1 %, mientras que Pierre Dominique Hendrix y María Isabel Cárdenas Bautista figuran con la participación restante.

La compañía registró activos por $25.737 millones en 2026 y ha celebrado contratos con entidades públicas como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Agencia de Renovación del Territorio (ART), el Departamento de Prosperidad Social, la Fiscalía General de la Nación, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y el Comando General de las Fuerzas Militares.

Ante los hallazgos, la actual administración trasladó la información a la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación.

Ahora, los organismos de control deberán establecer si hubo irregularidades en la contratación, si existen responsabilidades de los involucrados y si se configuró un posible detrimento patrimonial.

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