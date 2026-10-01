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Colombia y Estados Unidos crean unidad especial para combatir el tráfico de armas

Mediante un memorando de entendimiento quedó formalizada una alianza entre la Fiscalía, el CTI y la agencia HSI de EE. UU. Así funcionará.

  • Colombia y EE.UU. buscan combatir las estructuras ilegales que ingresan armamento de contrabando a territorio colombiano. Foto: AFP
    Colombia y EE.UU. buscan combatir las estructuras ilegales que ingresan armamento de contrabando a territorio colombiano. Foto: AFP
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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La Fiscalía General de la Nación oficializó la estrategia acordada con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la agencia Homeland Security Investigations (HSI), perteneciente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos para frenar el tráfico ilegal de armas y municiones.

Esta alianza colombo-estadounidense quedó formalizada mediante la firma de un memorando de entendimiento. Con esto se busca golpear las estructuras criminales que introducen material bélico de contrabando al territorio colombiano para abastecer a grupos armados al margen de la ley.

Este equipo operativo estará conformado por personal que el CTI seleccionará desde unidades especializadas bajo estrictos estándares profesionales, éticos, físicos y psicológicos.

Los investigadores elegidos permanecerán asignados de manera exclusiva a esta unidad por un período mínimo de tres años y estarán bajo supervisión y coordinación operativa de un funcionario experimentado de la Fiscalía de Colombia.

De igual manera, por parte de Estados Unidos, la agencia HSI brindará asistencia técnica directa, capacitación especializada y apoyo operativo al personal colombiano. Asimismo, la representación diplomática confirmó que la agencia estadounidense aportará equipos y recursos en función de la disponibilidad presupuestal.

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Esta nueva acreditación representa la segunda unidad de apoyo de HSI en el país, extendiendo su cooperación directa con la Fiscalía tras contar previamente con una unidad acreditada junto a la Policía Nacional.

Esta será la prioridad de la nueva unidad contra el tráfico de armas

Según lo dieron a conocer las respectivas autoridades, la prioridad de esta unidad será interceptar e investigar el contrabando transfronterizo de armas de fuego de alto calibre, piezas, componentes y explosivos procedentes de mercados internacionales.

No obstante, el acuerdo abarca una ofensiva integral contra delitos conexos como el narcotráfico, el contrabando, el lavado de activos, la minería ilegal, la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.

Por eso, dicha estrategia conjunta contempla una inteligencia en tiempo real mediante un intercambio continuo de información estratégica para identificar y desmantelar redes complejas.

También se fortalecerá la trazabilidad balística, mejorando el rastreo y la investigación profunda sobre el origen y la ruta de las armas y municiones incautadas.

Con esta alianza habrá una investigación profunda sobre el origen y la ruta de las armas y municiones incautadas, además de acciones coordinadas orientadas a la captura, judicialización y extradición de los principales cabecillas de estas organizaciones transnacionales.

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Preguntas y respuestas

¿Qué busca combatir la nueva unidad de Colombia y Estados Unidos contra el tráfico de armas?
La unidad busca combatir el contrabando transfronterizo de armas de fuego de alto calibre, piezas, componentes y explosivos que ingresan a Colombia para abastecer a grupos armados ilegales.
¿Quiénes integrarán la unidad contra el tráfico ilegal de armas?
La unidad estará integrada por investigadores seleccionados por el CTI entre sus unidades especializadas. Deberán cumplir estándares profesionales, éticos, físicos y psicológicos, y permanecerán asignados exclusivamente durante al menos tres años.
¿Cómo funcionará el intercambio de información entre Colombia y Estados Unidos?
La estrategia contempla un intercambio continuo de información estratégica e inteligencia en tiempo real para identificar y desmantelar redes criminales. También busca mejorar la trazabilidad balística y establecer el origen y las rutas de armas incautadas.

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