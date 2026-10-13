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Ya identificaron a la turista que dañó escultura en Cartagena, ¿qué sanciones podría enfrentar?

Tras el reclamo por los daños a una de las figuras emblemáticas de la Plaza de la Trinidad, las autoridades confirmaron datos sobre la visitante.

  • La turista fue identificada gracias a un seguimiento de las imágenes y a la comunidad. Foto: Captura de video @guiaxcolombia
    La turista fue identificada gracias a un seguimiento de las imágenes y a la comunidad. Foto: Captura de video @guiaxcolombia
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 5 horas
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En medio del rechazo que generó el daño a una de las esculturas representativas del barrio Getsemaní en Cartagena, las autoridades confirmaron que ya fue identificada la turista que en medio de su baile público provocó las averías.

Según lo informado por el alcalde Dumek Trubay, la mujer que protagonizó el hecho reside en la ciudad de Barranquilla. Su identificación se dio gracias al rastreo del video que se hizo viral en las redes sociales y a la ayuda de la comunidad. Su nombre y demás datos no fueron revelados por temas de confidencialidad.

De acuerdo con los testimonios y las imágenes virales, la mujer llegó a la Plaza de la Trinidad en un taxi acompañada por otra persona. Motivada por la música que sonaba en el lugar, comenzó a danzar ante la mirada de los espectadores.

En medio de ese baile, la turista se apoyó y se sujetó en la figura del padre Umaña, un sacerdote vinculado al movimiento patriota que participó en la Independencia de Cartagena. Al sujetarse de la escultura, esta perdió estabilidad y cayó al suelo junto a la mujer.

Lea también: Carrozas que cuentan la historia: el arte que mueve la independencia de Cartagena

Tras el impacto de la figura, relatos ciudadanos a medios locales indicaron que la mujer y sus acompañantes abordaron rápidamente un taxi y abandonaron la plaza.

Luego de que se conociera el estado de la figura, el mandatario cartagenero solicitó públicamente a la responsable de los daños que asumiera la totalidad del costo de restauración y reparación del monumento, pues recientemente fueron restaurados y entregados a la comunidad el 11 de noviembre de 2024, en conmemoración de los 213 años de la Independencia de Cartagena.

Si bien la turista ya fue identificada, aún no hay reporte de que la mujer se haya comunicado o acercado a las autoridades para responder por el daño a la figura. Sin embargo, teniendo en cuenta el Código Penal, la turista podría ser sancionada por presunto daño en bien ajeno estipulado en el artículo 265 y con un agravante en el artículo 266 cuando se habla de bienes de patrimonio público o de uso social.

En la ley, este tipo de daños puede generar prisión de 16 a 90 meses y multas que van desde 6,6 hasta 37,5 salarios mínimos legales vigentes.

Siga leyendo: Video | Le reclaman a turista en Cartagena responder por daño a escultura mientras bailaba; alcalde ya se pronunció

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quién es la turista identificada por dañar la escultura en Getsemaní?
Las autoridades identificaron a la mujer como residente de Barranquilla. Su nombre y otros datos personales no fueron divulgados por motivos de confidencialidad. La identificación se logró mediante el rastreo de un video viral y la colaboración de la comunidad.
¿Qué sanciones podría recibir la turista que dañó la escultura del padre Umaña en Cartagena?
La mujer podría enfrentar sanciones por presunto daño en bien ajeno, según los artículos 265 y 266 del Código Penal. La normativa señala penas de 16 a 90 meses de prisión y multas de 6,6 a 37,5 salarios mínimos legales vigentes.
¿Qué ocurrió con la escultura del padre Umaña en la Plaza de la Trinidad?
La escultura perdió estabilidad y cayó al suelo cuando la turista se sujetó de ella mientras bailaba. Según testimonios citados por medios locales, la mujer y sus acompañantes abandonaron rápidamente el lugar en un taxi.

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