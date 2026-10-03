Río Caunapí se desbordó en Tumaco: “Ya la mayoría de las casas están inundadas”

El agua entró a las casas, cubrió las calles y alcanzó la cintura de algunos habitantes. Así vivieron la emergencia varias comunidades rurales de Tumaco, Nariño, este sábado después de que las intensas lluvias provocaran el desbordamiento del río Caunapí, cerca del corregimiento de La Espriella.

La creciente inundó viviendas, arrasó cosechas y causó la muerte de aves de corral, según los reportes conocidos hasta el momento.

En medio de la emergencia, los habitantes difundieron videos en redes sociales para mostrar la magnitud de las inundaciones y pedir ayuda a las autoridades.

Lea también: Lluvias y tormentas eléctricas en el Caribe colombiano: tenga en cuenta estas recomendaciones

“Esta es la situación de la población de La Espriella, está lloviendo fuerte y el río está creciendo. Ya las casas en su mayoría están inundadas”, advirtió uno de los pobladores en una de las grabaciones.

El testimonio también alertó que la emergencia se había presentado antes de la medianoche, lo que aumentaba la preocupación por la evolución de la situación durante las horas siguientes.

“Y miramos que es temprano aún. No hemos llegado ni siquiera a medianoche. Y pues de aquí a que amanezca, yo creo que la situación va agravándose aún más”, señaló.

Aunque todavía no hay un balance oficial definitivo, medios locales reportaron que entre 3.000 y 5.000 personas podrían estar afectadas por el desbordamiento.