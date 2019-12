Hermanos Uribe Noguera son declarados inocentes en segunda instancia

Uno de los casos judiciales más mediáticos en los últimos años acaba de tener una ratificación por parte del Tribunal Superior de Bogotá. Un magistrado confirmó la decisión de primera instancia de declarar inocentes a los hermanos Francisco y Catalina Uribe Noguera, del pasado 9 de agosto.

Aunque esta decisión podría parecer un punto final en este caso, a la Fiscalía todavía le queda el recurso de casación, el cual se debe radicar por escrito ante la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia.

Publicidad

En palabras de los hermanos Uribe Noguera, “hemos recibido el mejor regalo de Navidad por parte de la judicatura y con el comienzo de la novena vamos a darle gracias a Dios”. La oficina de la defensa espera que la familia pueda reconstruirse poco a poco.

En concreto, los hermanos Uribe Noguera enfrentaban dos cargos imputados por la Fiscalía: encubrimiento por favorecimiento y destrucción de material probatorio. Lo primero, ya que según el ente acusador, a pesar del conocimiento que tenían los hermanos sobre la búsqueda de Yuliana Samboní, decidieron primero internar a su hermano Rafael en clínica psiquiátrica.

Lo segundo, la destrucción de material probatorio, ya que la Fiscalía no pudo encontrar registro de mensajería en la aplicación de WhatsApp en el celular de Rafael. Según el ente acusador, los hermanos fueron los responsables de eliminar esa información.

Además de su defensa, los abogados Andrés Cadena y Pedro Aguilar, la Procuraduría también salió a abogar por los hermanos con un argumento contundente: cuando Francisco y Catalina se enteraron de que existía la búsqueda que realizaba la policía, no había una orden de captura en firma en contra de Rafael, eso no los obligaba a avisar de sus movimientos. Además, según la defensa de los hermanos, el caso se resolvió en cuestión de horas y por lo tanto no hubo obstrucción a la justicia.