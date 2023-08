Cargos que, además, no aceptó, por lo que se continuó con la investigación del caso. El Tiempo afirmó hace dos semanas que el abogado penalista Roberto Beltrán, renunció a la defensa del empresario caleño.

El señalado habría disparado a la puerta del cuarto de huéspedes, donde se encontraba su compañera sentimental, Luz Mery Tristán, con la que justamente se casaría el próximo 17 de octubre. La defensa buscará que el delito cambie de feminicidio agravado a homicidio agravado y alegará que el acusado no sabía que ella se encontraba allí, según la información.

También le puede interesar: “Es de dictador tachar de delito la verdad expuesta”: Betancout insiste en su versión sobre la salud de Petro