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Inpec trasladó a La Picota al senador Wadith Manzur, procesado por el escándalo de la UNGRD

El senador conservador permanecía recluido en la Escuela de Carabineros de la Policía, ubicada en el norte de Bogotá.

  • El congresista fue reelegido para este cuatrenio en el Congreso; sin embargo, continúa recluido en medio de las investigaciones por el escándalo en la UNGRD y por esto no se pudo posesionar. Foto: Colprensa
    El congresista fue reelegido para este cuatrenio en el Congreso; sin embargo, continúa recluido en medio de las investigaciones por el escándalo en la UNGRD y por esto no se pudo posesionar. Foto: Colprensa
El Colombiano
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hace 3 horas
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Hace seis meses, el senador Wadith Manzur se entregó a las autoridades luego de que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema ordenara su captura dentro de la investigación por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Ahora, se conoció que el congresista fue trasladado del lugar donde permanecía recluido desde marzo.

En las últimas horas, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) trasladó al senador del Partido Conservador desde la Escuela de Carabineros de la Policía, ubicada en el norte de Bogotá, centro en el que permanecía privado de la libertad tras la medida de aseguramiento dictada por la Corte Suprema.

Hasta el momento no se han conocido detalles oficiales sobre las razones que motivaron el traslado. Ahora, el congresista estará recluido en la cárcel La Picota, en Bogotá.

Manzur es investigado por su presunta participación en la red de corrupción que operó al interior de la UNGRD y que, según las autoridades judiciales, habría involucrado el direccionamiento irregular de contratos y el uso de recursos públicos para obtener apoyos políticos.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema ordenó su captura el pasado 12 de marzo y, posteriormente, el senador se presentó ante las autoridades para atender el requerimiento judicial.

Aunque en estos casos los aforados suelen ser enviados a establecimientos penitenciarios, Manzur permanecía recluido en la Escuela de Carabineros, una instalación que históricamente ha servido como lugar de detención para políticos y funcionarios investigados o condenados por distintos procesos judiciales de alto perfil.

Las decisiones de Abelardo

Mientras el proceso contra el congresista avanza, lo cierto es que desde la entrada de la administración de Abelardo de la Espriella las medidas de recrudecimiento dentro de centros penitenciarios han aumentado.

Tan solo ayer el jefe de Estado dio a conocer que pidió el traslado de más de un centenar de presos de las cárceles de Buenaventura a otras prisiones del país, siguiendo el camino trazado con decisiones parecidas en Antioquia y en Atlántico.

El mandatario dijo, en medio de su intervención ante la comunidad de la ciudad portuaria, que “bajándome aquí, o cuando me monté en el avión en Quibdó, me notificaron de una operación que teníamos en marcha aquí y agarramos a uno de los bandidos esos de los jefes de ‘Los Chiquillos’”.

En esa línea, dijo que le dio “la instrucción al director del Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) que mueva a los 120 bandidos que tienen azotada la región, los voy a trasladar de cárcel”.

Lea también: Wadith Manzur, detenido por saqueo a la UNGRD, no podrá posesionarse como senador desde su lugar de reclusión, ¿por qué?

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué trasladaron al senador Wadith Manzur a la cárcel La Picota?
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ordenó su traslado desde la Escuela de Carabineros de la Policía en Bogotá hacia la cárcel La Picota. Aunque no se han entregado razones oficiales, la decisión se da en medio de una política de recrudecimiento de medidas penitenciarias impulsada por el Gobierno.
¿De qué se le acusa a Wadith Manzur en el escándalo de la UNGRD?
El congresista del Partido Conservador es investigado por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por su presunta participación en una red de corrupción dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Se le señala por el direccionamiento irregular de contratos y el uso de recursos públicos para conseguir apoyos políticos.
¿Cuándo fue capturado el senador Wadith Manzur?
El pasado 12 de marzo la Corte Suprema de Justicia ordenó su captura y, posteriormente, el congresista se entregó voluntariamente ante las autoridades para responder por los requerimientos judiciales.

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