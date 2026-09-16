Inpec trasladó a La Picota al senador Wadith Manzur, procesado por el escándalo de la UNGRD

Hace seis meses, el senador Wadith Manzur se entregó a las autoridades luego de que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema ordenara su captura dentro de la investigación por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Ahora, se conoció que el congresista fue trasladado del lugar donde permanecía recluido desde marzo.

En las últimas horas, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) trasladó al senador del Partido Conservador desde la Escuela de Carabineros de la Policía, ubicada en el norte de Bogotá, centro en el que permanecía privado de la libertad tras la medida de aseguramiento dictada por la Corte Suprema.

Hasta el momento no se han conocido detalles oficiales sobre las razones que motivaron el traslado. Ahora, el congresista estará recluido en la cárcel La Picota, en Bogotá.

Manzur es investigado por su presunta participación en la red de corrupción que operó al interior de la UNGRD y que, según las autoridades judiciales, habría involucrado el direccionamiento irregular de contratos y el uso de recursos públicos para obtener apoyos políticos.