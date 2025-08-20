¡Pilas! Trámite de la visa a EE. UU. incluirá entrevista presencial obligatoria desde septiembre

Los viajeros que estén realizando el trámite para solicitar la visa a Estados Unidos deberán agregar a los requisitos que ya tiene este trámite, el de la entrevista presencial con un funcionario consular en la embajada o consulado donde vaya a realizar dicho trámite.
Así lo anunció el departamento de Estado, que confirmó que desde el próximo martes, 2 de septiembre, “todos los solicitantes de visa de no inmigrante (que incluye la B-2 para turistas), incluyendo los menores de 14 años y mayores de 79, deberán presentarse a una entrevista en persona”.
Así las cosas, el requisito volverá a ser obligatorio tanto para quienes solicitan la visa por primera vez como para quienes necesiten renovarla. Este anuncio marca el fin de las exenciones implementadas durante la pandemia, cuando en algunos casos se podía renovar la visa sin necesidad de una cita presencial.