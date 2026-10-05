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Timochenko y exsecretariado de las Farc pagan condena por secuestrados limpiando el cementerio de Pitalito, Huila

La sanción haría parte de una figura creada por la JEP llamada “sanción propia”, que busca que las condenas sean con un enfoque restaurativo.

  • Rodrigo Londoño y otros excabecillas de las Farc pagan condena impuesta por la JEP en cementerio de Pitalito, Huila. Fotos: @SAADfirmantes y @TimoComunes
    Rodrigo Londoño y otros excabecillas de las Farc pagan condena impuesta por la JEP en cementerio de Pitalito, Huila. Fotos: @SAADfirmantes y @TimoComunes
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 6 horas
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Como parte de la condena por miles de secuestrados en medio del conflicto armado, Rodrigo Londoño, quien era conocido como alias Timochenko, y otros exintegrantes del secretariado de las Farc, cumplen una sanción de limpiar el cementerio de Pitalito, Huila. Así lo reveló un magistrado de este tribunal.

Camilo Suárez fue el togado que en conversación con el medio local La Nación explicó que las penas al exsecretariado de las Farc corresponden a un modelo de “sanción propia” que es una figura que excluye la prisión tradicional e impone entre 5 y 8 años de restricción de derechos y libertades combinada con trabajos restaurativos obligatorios.

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De acuerdo con el magistrado, esta figura es un mecanismo penal y restaurativo creado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) creada con el fin de restaurar el tejido social y reparar de forma directa el daño causado a las víctimas y a las comunidades afectadas por el conflicto armado. Debido a esto, una de las zonas elegidas es el departamento de Huila, donde se estima un aproximado de 540 personas desaparecidas por causa de las acciones de la antigua guerrilla y el conflicto armado.

Bajo este modelo, los excabecillas de las Farc efectúan labores de rozado de maleza y corte de plantas de bambú en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito, en jornadas continuas de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

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Además de estos trabajos de mantenimiento, los exguerrilleros participan activamente en la remoción manual de tierra y apertura de accesos hacia las fosas, contribuyendo al trabajo de identificación forense de estructuras óseas que quedan bajo responsabilidad exclusiva de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) y de Medicina Legal.

En la lista de condenados que cumplen esta pena están Rodrigo Londoño (alias Timochenko) y Pablo Catatumbo Torres, que cumplen una sanción de 8 años; Milton de Jesús Toncel (alias Joaquín Gómez), con una pena de 7 años, 8 meses y 25 días; Jaime Alberto Parra (alias Mauricio Jaramillo) cumplen con condena de 7 años, 10 meses y 2 días; Pastor Alape Lascarro tiene una pena de 6 años, 11 meses y 22 días; Julián Gallo Cubillos, sancionado a 6 años; y Rodrigo Granda Escobar, 5 años.

En medio del cumplimiento de sus labores, cuentan con un esquema de verificación presencial a cargo de la Secretaría Ejecutiva de la JEP y están obligados a portar permanentemente un dispositivo de rastreo electrónico.

Los trabajos en el cementerio de Pitalito, Huila, solo cubren una fracción del castigo impuesto por el tribunal, pues la sanción completa contempla seis proyectos restaurativos que abarcarán desminado humanitario en Antioquia, proyectos de reforestación ambiental, obras de infraestructura y la transcripción de testimonios de víctimas para acciones de memoria histórica.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué trabajos realizan Timochenko y otros exintegrantes de las Farc en el cementerio de Pitalito?
Realizan labores de mantenimiento, como cortar maleza y bambú, remover tierra y abrir accesos hacia fosas, como parte de las actividades relacionadas con la búsqueda e identificación forense de personas desaparecidas.
Cuánto tiempo de sanción deben cumplir Timochenko y los demás exjefes de las Farc?
Rodrigo Londoño y Pablo Catatumbo tienen sanciones de 8 años; Joaquín Gómez, 7 años, 8 meses y 25 días; Mauricio Jaramillo, 7 años, 10 meses y 2 días; Pastor Alape, 6 años, 11 meses y 22 días; Julián Gallo, 6 años; y Rodrigo Granda, 5 años.
¿Qué otros proyectos deben realizar los exjefes de las Farc como parte de la sanción de la JEP?
La sanción completa contempla seis proyectos restaurativos, entre ellos desminado humanitario en Antioquia, reforestación, obras de infraestructura y transcripción de testimonios de víctimas para acciones de memoria histórica.

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