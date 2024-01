La periodista Angie Téllez de City TV, junto con otras de sus colegas, ha sido blanco de acoso por parte de un sujeto durante varios meses. El acosador identificado como Álvaro Gutiérrez, quien fue reconocido por una internauta, ha intimidado a las profesionales con mensajes perturbadores con contenido sexual. La periodista ha compartido una serie de detalles alarmantes sobre el acosador que la ha estado hostigando. “¡Tengo miedo! Me acaba de escribir el acosador (...) Me dice que tiene un problema grande con la cocaína y que por eso me manda estos videos pornográficos”.

Además de Téllez, otras periodistas han sido víctimas de las acciones de este hombre. “Casi no duermo del miedo de que me dio enterarme de quién se trataba y de todo lo que hacía”, dijo Estefanía Maldonado, periodista del mismo canal, solicitando ayuda a la Secretaría de la Mujer y Policía de Bogotá a través de sus redes.

El modus operandi de Gutiérrez implica el envío reiterado de videos explícitos, mostrándose en actos sexuales y extendiendo invitaciones obscenas. La situación ha alcanzado niveles alarmantes, pues el hombre ha venido perpetrando estos actos durante más de dos años, según las comunicadoras.

El acosador que presuntamente ha estado hostigando a las periodistas obtuvo sus números de contacto a través del medio donde trabajan En el canal, las profesionales hacen público su número telefónico para recibir denuncias ciudadanas, situación que este hombre aprovechó para acosarlas de manera constante a través de WhatsApp, utilizando mensajes, fotos y videos de contenido sexual, todo sin el consentimiento de las mujeres. “’Me estoy masturbando pensando en ti’: eso fue lo que me dijo este señor asqueroso a través de un video que me envió a mi número de trabajo. ¡Es un acosador! Esta es la segunda vez que me envía estos vídeos pornográficos”, denunció la periodista en su cuenta de X.