Tatequieto a infractores que incumplen cuarentena

Felipe tabares

Investigador social, gerente Etnológica

“La respuesta no tiene una sola explicación. Este tipo de comportamientos es una variable del ‘nunca hemos aprendido en cuerpo ajeno’, hasta que la gente no lo tenga cerca, no aprende, también es una consecuencia de la desconexión histórica de la clase dirigente con el pueblo, entonces cuando se ordena quedarse en casa, el mensaje no se copia. Por otro lado en esta parte del mundo no hay una noción de comunidad, siempre una mirada individual de la vida”.