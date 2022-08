El colombiano, que se sintió confundido como en una Torre de Babel sin comprender nada de lo que le dijo el hombre mayor, no hacía más que preguntarle si el perrito era de él, pero cada vez que se lo ofrecía, el ucraniano le decía “Kiarcha, Kiarcha”, y empujaba el cachorro hacia el cuerpo del militar.

Al salir de esa vivienda, en la que además buscaron víveres y medicinas, Camacho se encontró con un ucraniano que no hacía más que repetirle la palabra Kiarcha mientras le señalaba al cachorro blanco y de manchas cafés.

“Entramos y yo le dije a mi compañero: es un cachorrito. Estaba entre una columna y acostado en la cama, temblando del susto. Cuando me acerqué, movió mucho la colita y entonces le dije que no podíamos dejarlo allí, solo”, cuenta Camacho, agazapado en el búnker desde el que conversó con EL COLOMBIANO.

“Imagínate hasta donde llegaba el amor por los animales”, dice Camacho, y se ríe, recordando cuando le compró a la vecina un pollo que cojeaba por 10.000 pesos para que no terminara en el comedor como un sancocho guisado.

Y esa dedicación nació desde cuando tenía 15 años. Aquella vez, sus padres le regalaron una cadena de oro, pero eso no lo hizo feliz; en cambio, fue hasta una plaza conocida, vendió la gargantilla y se compró un par de perros. Dos años después, justo cuando cumplió 17 años de edad, su padre le regaló una motocicleta y como tampoco lo hacía feliz correr en ella por las calles de Villavicencio, la cambió por otros dos perros.

A José Camacho, cuyo tono pausado contrasta con lo recio del hombre llanero, pero cuando habla su voz parece un estruendo, salvar los animales es su pasión, o mejor, rodearse de ellos le da la paz que, dice, no da ninguna persona “sobre la faz de la tierra”.

“Yo me lo llevé y cuando llegué a mi casa, mi madre me dijo que qué íbamos a hacer con él. Yo le dije que alimentarlo porque se había quedado solo y ahora nosotros éramos su familia”.

“Vendí todo lo que tenía y tomé la decisión cuando después de un bombardeo vi a un gato en un árbol desorientado, después de un bombardeo. Ese día dije que tenía que ir a Ucrania no solo a lucha por algo que me parecía justo como la opresión a Ucrania, sino también a salvar a los animales que la gente dejaba abandonados en su huida para que no le cayeran las bombas o los misiles”, dice José.

Con todo preparado, José se inscribió en el formulario que se llena por internet, espero la llamada de la embajada, realizó la entrevista y cinco días después, ya se había subido a un avión con su equipo de táctica y militar.

“Llegué a República Dominicana hasta Bélgica, de Bélgica que era lo más barato, viajé hasta Polonia y de allí viajé hasta Milka, donde me recogieron y me trajeron hasta Kiev. Después acá recibí un entrenamiento. Pero no soy un mercenario, soy un legionario”, explica José.

Compartir hasta su ración

La rutina de José Camacho, lejos de la zona cero donde se enfrentan a los combatientes rusos, inicia a las 4 de la madrugada. Aún a oscuras, José se levanta y se baña. Se pone su uniforme y se prepara para salir a patrullar.

Los patrullajes son de todo el día, y para alimentarse, les entregan 10 raciones de comida que deben conservar para las 14 horas de guardia en la línea de guerra. Pero Camacho, que en sus trayectos ha visto a los perros salir despavoridos con el sonido de las bombas y las metralletas, solo se guarda tres para él. El resto de latas de carne de cerdo y res lo reparte entre perros y gatos callejeros que se deambulan, como almas en pena, en un paraíso destruido por la guerra.