¿Por qué está temblando tanto en Tolima? Chaparral registra 130 sismos en dos días

Desde el terremoto de 7,4 de magnitud registrado el pasado 10 de agosto en San José del Palmar, Chocó, la actividad sísmica no ha dado tregua en varias regiones del país. El movimiento de este lunes tiene como uno de sus principales focos a Chaparral, Tolima, donde el Servicio Geológico Colombiano ha contabilizado, entre el 20 y 21 de septiembre, 130 sismos de magnitud superior a 2,0, cinco de ellos con magnitudes iguales o superiores a 4,0. La actividad también ha sido percibida en otras zonas. El SGC ha recibido más de 1.000 reportes ciudadanos de personas que aseguran haber sentido los movimientos en departamentos como Tolima, Huila, Valle del Cauca, Risaralda y Cauca. El sismo más reciente en el Tolima hasta la hora de publicación de este artículo, reportado por el SGC, tuvo lugar este lunes sobre las 4:44 p.m. con una magnitud de 3.3 y a menos de 30 kilómetros de profundidad. Lea también: “Todo nos mantiene asustados”: Chocó tiembla una y otra vez, así viven sus habitantes los nuevos enjambres sísmicos El evento sísmico, detectado por 56 estaciones, tuvo como municipios más cercanos a San Antonio a 18 km; Roncesvalles a 19 km y Chaparral a 21 km, todos pertenecientes al departamento del Tolima. De acuerdo con Freddy Tovar, coordinador de la Red Sismológica de Colombia en el SGC, de los 130 sismos ocurridos en dos días cinco de ellos corresponden a magnitudes mayores a los 4,0. “Las profundidades de estos eventos son superficiales, es decir, menor a treinta kilómetros de profundidad (...) Es importante recordarle a la comunidad que el departamento del Tolima es atravesado por diferentes fallas geológicas activas que pueden causar este tipo de actividad sísmica”, afirmó en Tovar a través de un video publicado en X por el SGC.

Para el funcionario, la sismicidad que se ha registrado en estos dos últimos días está por encima del promedio de la registrada en las últimas semanas. “Por eso, desde la red sismológica nacional de Colombia, seguiremos haciendo el monitoreo y avisaremos oportunamente ante cualquier evolución de esta sismicidad”, dio a conocer Tovar. También hizo un llamado a la comunidad a seguir las fuentes oficiales de información, como el Servicio Geológico Colombiano y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. De igual manera, a seguir las indicaciones de las autoridades locales.

“Han sido fuertes, pero cortos”: convocan Consejo de Gestión del Riesgo en Chaparral tras cadena de sismos

Rocío González Mora, hermana del alcalde de Chaparral, Helver González Mora y además gestora social del municipio, en diálogo con EL COLOMBIANO explicó que desde el domingo se han registrado sismos de manera recurrente y que algunos de ellos han superado magnitud 4,0. “Desde el día de ayer hemos tenido presencia de sismos muy seguidos. Algunos no alcanzamos a percibirlos, pero hemos tenido cuatro, cinco, seis episodios de más de 4 o cercanos a 4”, señaló. González Mora indicó que la Alcaldía activó medidas preventivas a través de la coordinación municipal de gestión del riesgo de desastres. Entre ellas estuvo la evacuación de las instituciones educativas este lunes. Puede leer: Grupo Argos reveló cómo se distribuirán las 1.000 viviendas sismoresistentes, tras la primera entregada “En la mañana se emitió una circular desde la coordinación municipal de gestión del riesgo de desastres, como medidas preventivas y de preparación ante la actividad sísmica registrada en el municipio y la región. Se solicitó también evacuar las instituciones y los colegios”, explicó.

Según la gestora social, este lunes los estudiantes asistieron inicialmente a las instituciones educativas, pero alrededor de las 11 de la mañana se impartió la instrucción de evacuar. La medida cobijó tanto a colegios públicos como privados. También se comunicó al sacerdote del municipio la recomendación de no realizar celebraciones religiosas en el templo, debido a que la estructura ya había presentado algunas afectaciones durante el sismo del pasado 10 de agosto. “Se le comunicó al sacerdote, por oficio y también de manera verbal, que no concentrara celebraciones en el templo. Él templo tiene afectaciones del terremoto del pasado 10 de agosto”, indicó. Entérese: Cinco temblores con magnitud hasta de 4.9 sacudieron a Colombia este lunes con epicentro en Chocó, ¿los sintió? Sobre la situación en las comunidades rurales, la funcionaria señaló que el sector de San José de las Hermosas es uno de los puntos donde los habitantes han reportado con mayor intensidad los movimientos. “El reporte de los sismos ha sido en el sector de San José de las Hermosas, a unas dos horas y media de Chaparral, que es donde está, digamos, el epicentro. Lo que ellos nos han manifestado es que se han sentido los sismos muy fuertes”, dijo González Mora.

Sin embargo, aseguró que hasta el momento no se han reportado afectaciones. “Hasta el momento, gracias a Dios, no tenemos ninguna afectación”, afirmó la gestora social de Chaparral. La Alcaldía mantiene habilitados los canales de comunicación para recibir reportes de las comunidades rurales y tiene previsto convocar una reunión extraordinaria del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, una vez el alcalde se encuentre nuevamente en el municipio. Lea también: Video | La conmovedora aparición en público de Ana María, la única trilliza que sobrevivió al terremoto “Estamos esperando que nos confirme mañana la presencia del alcalde, que no se encuentra hoy en el municipio por un viaje a Ibagué, para llevar a cabo una convocatoria extraordinaria al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, analizar, evaluar y hacer seguimiento a la actividad registrada y coordinar las acciones que vamos a empezar a desarrollar”, explicó González Mora. Agregó que los organismos de socorro permanecen en alerta, no solo por la actividad sísmica, sino también por la emergencia generada por los incendios forestales que se han presentado en la zona. Sobre ese frente, informó que este lunes hubo un incendio activo en el sector de Guayabal, pero fue controlado con apoyo de un helicóptero. En contexto: Gobierno inicia pagos a damnificados por terremoto vía SuperGIROS: así puede reclamar la ayuda

Los enjambres sísmicos en Chocó

Después del terremoto del pasado 10 de agosto en el occidente colombiano, el miedo a que vuelva a temblar también se queda en la cabeza. Basta un ruido, un movimiento o una sensación para pensar que la tierra volvió a moverse. Si eso todavía ocurre en Antioquia, donde los sismos no se han repetido con la misma frecuencia, imagine cómo se vive en Chocó, donde los movimientos telúricos se han vuelto recurrentes y mantienen a las familias en alerta. Erick David Guevara Ortiz, habitante de Istmina, cuenta cómo estos movimientos han cambiado la tranquilidad de su familia y cómo viven el susto cada vez que la tierra vuelve a moverse. Entérese: Cinco temblores con magnitud hasta de 4.9 sacudieron a Colombia este lunes con epicentro en Chocó, ¿los sintió? Los eventos sísmicos se han vuelto constantes e intensos en el departamento del Chocó, concentrándose de manera particular en municipios como Istmina, Sipí y Andagoya (cabecera municipal de Medio San Juan). Más allá de los boletines técnicos y los reportes oficiales, están las comunidades que afrontan cada remezón con profunda zozobra e incertidumbre. Aunque las autoridades confirman que hasta el momento no se han registrado pérdidas humanas, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, advirtió que la repetición incesante de estos movimientos impacta gravemente la salud mental de la población, la cual aún no logra recuperarse del fuerte terremoto sufrido el pasado 10 de agosto. Este temor se refleja en los más de 2.000 reportes de ciudadanos que han manifestado sentir los sismos no solo en el Chocó, sino también en departamentos vecinos como Valle del Cauca, Risaralda, Antioquia y Tolima. La frecuencia de los temblores en el departamento del Chocó ha dejado días de cadenas continuas de movimientos telúricos que mantienen en alerta a la población. Como ejemplo, al inicio de esta semana, el 14 de septiembre, la Red Sismológica Nacional registró un total de siete sismos durante la mañana en el municipio de Sipí con temblores de magnitud 3,7 y 3,2, e incrementó su intensidad en la tarde al concentrarse en Istmina, donde en un periodo menor a seis minutos ocurrieron tres sismos con magnitudes superiores a 4,0 (específicamente de 4,9, 4,1 y 4,4), seguidos más tarde por dos eventos adicionales de magnitud 4,9 y 4,5. Lea más: Tres temblores sacudieron al Chocó en menos de 20 minutos: desde la madrugada se han registrado sismos con magnitud hasta de 4.7 Además, el 16 de septiembre, sumó alrededor de siete eventos sísmicos a lo largo del día. La madrugada comenzó con remezones de magnitud 4,5 en Istmina y 4,4 en el océano Pacífico. Durante la tarde, en un lapso de tan solo 20 minutos, tembló tres veces seguidas con epicentros en Medio San Juan (Andagoya) y Sipí, destacándose un sismo de magnitud 4,7. La secuencia continuó durante la tarde. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

Bloque de preguntas y respuestas: