“Si el sistema de salud fracasa no va a ser culpa mía”: Luis Carlos Leal El superintendente de Salud asegura que el Gobierno se encargará de seguir prestando los servicios en las EPS intervenidas, pero dice que si el sistema fracasa y las medidas no funcionan, no será culpa suya.

El superintendente Luis Carlos Leal intervino dos EPS con 17 millones de afiliados. Fotografías 2 de Marzo Diálogo en los territorios Soatá, Boyacá. Foto: Juan Gabriel Muñoz