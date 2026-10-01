Rusia defiende a Serguéi Vagin y cuestiona señalamientos de espionaje y nexos con grupos armados

La Embajada de Rusia en Colombia salió en defensa del ciudadano ruso Serguei Vagin, luego de los señalamientos que lo vinculan con presunta financiación de disturbios y actividades de espionaje en el país. A través de un pronunciamiento, publicado en X, la representación diplomática rechazó las acusaciones contra Vagin y destacó la decisión de las autoridades colombianas de deportarlo a Rusia. Según esa oficina diplomática, Vagin enfrentaba en Colombia un proceso penal por delitos de carácter económico, entre ellos concierto para delinquir.

Esa embajada cuestionó a su connacional se le haya señalado de nexos con grupos armados ilegales: “las acusaciones que se le imputaban de casi que atentar contra el orden constitucional de Colombia”. Lea también: ¿Quién era alias Ruso, cabecilla de las disidencias abatido por el Ejército? La representación diplomática rusa en Bogotá recuerda que el ciudadano ruso fue detenido en Colombia en marzo de 2022 y se le abrió un proceso penal “por tres cargos de carácter exclusivamente económico: concierto para delinquir, transferencia no consentida de activos y acceso abusivo a un sistema informático”. El nombre de Sergei Vagin volvió a aparecer en el centro de la agenda nacional cuatro años después de que su captura lo convirtiera en uno de los protagonistas de las investigaciones sobre una presunta injerencia extranjera durante el Paro Nacional de 2021. La embajada, igualmente, agradeció a Colombia que su connacional haya sido expulsado hacia Rusia el pasado 30 de septiembre tras orden del presidente Abelardo De la Espriella. El ciudadano ruso fue señalado en 2021 de financiar disturbios, tener vínculos con el ELN y realizar labores de espionaje, acusaciones que volvieron a cobrar fuerza tras su nueva detención y el anuncio del Gobierno de expulsarlo de Colombia. No se pierda: Ruso buscado por terrorismo por Estados Unidos fue capturado en el aeropuerto El Dorado de Bogotá Sin embargo, detrás de esos señalamientos existe una historia judicial mucho más específica.

El camino judicial del caso Vagin

El proceso penal que llegó a juicio contra Vagin no corresponde a los delitos de espionaje, financiación del Paro o vínculos con el ELN, sino a una investigación relacionada con una presunta red de fraude en plataformas de apuestas deportivas. Vagin llegó a Colombia el 25 de noviembre de 2016, según información de Migración Colombia citada por Caracol Radio. Ingresó como turista y, de acuerdo con su propio relato, llegó desde República Dominicana para trabajar como traductor de un empresario ruso interesado en un negocio de esmeraldas. Posteriormente decidió permanecer en el país y aseguró que quería dedicarse al turismo. Su nombre empezó a aparecer en informes de inteligencia desde 2019. Según la investigación del medio, organismos de inteligencia habían puesto la lupa sobre sus actividades y, entre otros elementos, registraron que Vagin había aparecido durante manifestaciones del Paro Nacional grabando imágenes. Lea aquí: Alias La Firma, el colombiano jefe de sicarios que reemplazaría a ‘El Mencho’ en México La situación escaló en marzo de 2022. El 30 de ese mes, Vagin fue capturado en Bogotá, junto con otras seis personas, en un operativo realizado por el Ejército y el CTI de la Fiscalía. En ese momento comenzaron a circular versiones según las cuales el ciudadano ruso habría movido recursos para financiar actos vandálicos durante las protestas y tendría conexiones con estructuras del ELN. Las acusaciones también llegaron al terreno del supuesto espionaje. Informes de inteligencia citados posteriormente por medios de comunicación plantearon que Vagin podría estar relacionado con actividades de inteligencia a favor de Rusia. Siga leyendo: Otro más: capturan a ciudadano de Guyana, en el Centro de Medellín, buscado por un crimen en Argentina La hipótesis fue difundida en medio de las advertencias del Gobierno de Iván Duque sobre una eventual injerencia extranjera en las protestas y en el proceso electoral de 2022. No obstante, la investigación penal tomó otro rumbo. En abril de 2022, un juez ordenó que Vagin permaneciera privado de la libertad mientras avanzaba el proceso. La Fiscalía lo vinculó a una estructura que, según la acusación, habría utilizado datos personales y cuentas bancarias de terceros para operar en plataformas de apuestas deportivas y movilizar grandes cantidades de dinero. En agosto de ese año, la Fiscalía presentó el escrito de acusación contra Vagin por tres delitos: concierto para delinquir agravado, transferencia no consentida de activos agravado y acceso abusivo a un sistema informático. Según la investigación, la estructura habría utilizado los datos de al menos 73 personas para crear cuentas en casas de apuestas y habría movilizado más de $1.600 millones. Ese fue el proceso que continuó durante los años siguientes. Le puede interesar: Corte Suprema dejó en firme orden de captura contra Carlos Ramón González, ¿qué implica? Las acusaciones sobre espionaje, financiación del Paro y vínculos con el ELN, que habían puesto a Vagin en el centro de la atención pública en 2022, no se convirtieron en cargos dentro de ese juicio. La diferencia quedó expuesta en septiembre de 2026, cuando Caracol Radio publicó una investigación sobre el caso. Según el medio, durante el juicio oral el investigador principal del CTI, Frank Giovanni Gutiérrez, fue interrogado sobre los señalamientos relacionados con la financiación del Paro y los supuestos vínculos de Vagin con el ELN. De acuerdo con Caracol, el investigador reconoció que esas conductas no volvieron a ser advertidas durante el desarrollo de la investigación y que la información sobre los presuntos nexos con el ELN no fue verificada ni profundizada. Esto no equivale a una decisión judicial que haya declarado falsos esos señalamientos. Lo que muestra es que, según la reconstrucción periodística y lo declarado en el juicio, esas hipótesis de inteligencia no fueron desarrolladas por la Fiscalía como parte del proceso penal que llevó a Vagin a juicio. Mientras ese proceso avanzaba, Vagin permaneció recluido durante más de tres años. El 8 de agosto de 2025 recuperó la libertad por vencimiento de términos. Esa decisión tampoco representó una absolución: significó que se agotaron los plazos legales para mantenerlo privado de la libertad mientras continuaba el proceso.

El lío migratorio del ruso

A la situación penal se sumó entonces un problema migratorio. Migración Colombia había expedido una resolución de deportación contra Vagin que quedó en firme el 8 de abril de 2025. La medida estaba relacionada con su situación migratoria, pues había ingresado al país como turista en 2016 y no había regularizado posteriormente su permanencia. Sin embargo, la deportación no se materializó en ese momento. Tras recuperar la libertad en agosto de 2025, Vagin quedó nuevamente en Colombia. El caso volvió a tomar fuerza el 28 de septiembre de 2026, cuando Caracol Radio publicó una investigación titulada “Fiscalía nunca investigó espionaje y nexos con ELN atribuidos a ruso capturado tras el Paro Nacional”. La publicación puso el foco precisamente en la distancia entre las acusaciones que rodearon la captura de Vagin en 2022 y los delitos que finalmente fueron investigados judicialmente. Ese mismo día, Vagin habló con Caracol Radio y negó haber financiado el Paro Nacional, trabajar para la inteligencia rusa o tener vínculos con el ELN. No se pierda: “Se acabó esa vagabundería”: Así empezó Abelardo a cumplir su promesa de desacomodar a varios presos También sostuvo que las imágenes que grabó durante las protestas eran públicas y estaban disponibles en sus redes sociales. La investigación periodística también puso la lupa sobre Pravfond, una organización rusa que habría financiado parte de la defensa y manutención de Vagin en Colombia. El ciudadano ruso reconoció haber recibido recursos de esa entidad y aseguró que su función era ayudar a ciudadanos rusos que enfrentan procesos judiciales en el exterior. Dos días después de la publicación, el 30 de septiembre pasado, el Gobierno anunció una nueva captura de Vagin y su expulsión del país. La Presidencia volvió a mencionar los señalamientos sobre espionaje, presunta financiación de actos vandálicos durante el Paro de 2021 y supuestos contactos con el ELN. También recordó que el ciudadano ruso enfrenta un proceso judicial por los delitos relacionados con la presunta red de apuestas. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Preguntas y respuestas

¿De qué delitos fue acusado formalmente Serguei Vagin en Colombia? Vagin fue llevado a juicio por concierto para delinquir agravado, transferencia no consentida de activos agravado y acceso abusivo a un sistema informático. Según la acusación de la Fiscalía, estos delitos estaban relacionados con una presunta estructura que utilizaba datos personales y cuentas bancarias de terceros para operar en plataformas de apuestas deportivas. ¿Serguei Vagin fue procesado judicialmente por financiar el Paro Nacional de 2021? No, según la información de la noticia, la financiación del Paro Nacional no hizo parte de los cargos del proceso penal que llevó a Vagin a juicio. Aunque esa hipótesis apareció entre los señalamientos de inteligencia después de su captura en 2022, no fue incorporada como delito en el escrito de acusación mencionado. ¿Serguei Vagin fue acusado formalmente de tener vínculos con el ELN? No en el proceso penal que llegó a juicio. La noticia señala que los supuestos vínculos con el ELN fueron mencionados en informes y señalamientos de inteligencia, pero que esa información no fue verificada ni profundizada durante la investigación penal, según lo declarado por un investigador del CTI durante el juicio.