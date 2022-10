Los silencios en política son cortos y para quienes llevan años ejerciéndola es complejo abstraerse del debate público. Justo eso pasa con Sergio Fajardo, dos veces candidato presidencial, una vez aspirante a vicepresidente y también exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín. Y ahora que con el Gobierno del presidente Gustavo Petro la izquierda completa dos meses liderando a Colombia, que el país ya entró en una contienda por el poder regional –pese a que la cita a urnas es en octubre de 2023– y que Medellín está en una polarización cada vez más caliente, EL COLOMBIANO lo entrevistó para reflexionar sobre lo que viene para la ciudad y el país. Contrario a la tibieza de la que es consciente que lo señalaron en campaña, ahora es directo, crítico y algunas veces certero. Se declaró “escéptico”.

El presidente Petro completó dos meses de mandato. ¿Cómo ve su Gobierno?

“Yo entiendo qué es gobernar, yo he gobernado y sé que gobernar es muy difícil. Pero hay unos elementos que hemos visto hasta el día de hoy del gobierno de Petro que son sintomáticos y que van a ser una expresión permanente de lo que significa Petro como gobernante. No tengo la menor duda de que Colombia tenía que cambiar y lo escogió a él para ese cambio. Él tiene esa capacidad política de ser un opositor, de confrontar, de convocar personas alrededor de malestares. Pero es distinto pasar del activista político al gobernante que conduce un Estado; ese salto es muy grande. La historia ha mostrado a Petro el contradictor, a Petro el opositor, a Petro el radical en sus convicciones, pero la única experiencia que ha tenido gobernando fue la Alcaldía de Bogotá y no fue un buen gobierno, fue muy flojo”.

¿Ve ahora como Presidente al Petro que fue Alcalde?

“Ese es el Petro que yo creo que entra a gobernar y lo que vamos viendo en la estructura de gobierno, hasta el día de hoy, es una cantidad de mensajes inconexos de ministros y ministras, cada quien va por su lado. No existe una línea de comunicación, porque no existe una línea de gobierno. No se comunica con sus ministros, no tiene una relación directa, no articula el gobierno. Él mantiene ese rasgo de su personalidad de estar diciendo cosas, de estar llamando la atención de forma permanente alrededor de su figura. Todos los días, y a todas horas, Colombia hablando de Petro, y por ese camino las cosas no van a salir bien”.

¿No ve una línea clara de para dónde va el Gobierno?

“Tiene, sin duda, personas valiosas trabajando con él, pero esa estructura del líder que coordina, que traza línea, que hace seguimiento, que define una línea de comunicación, que interactúa, no la tiene Petro. Eso se traduce en incertidumbres, en contradicciones, en polémicas permanentes, en tener un estado de permanente tensión que se convierte en polarización, o que querrán convertir en polarización. Creo que el cambio anhelado no se va a dar si se continúa por ese camino y no se hacen reflexiones y ajustes, que tendría que hacer él como líder del gobierno. No sé si estará dispuesto a hacerlo o si está en la capacidad de hacerlo”.

Se le ve muy escéptico frente al Gobierno...

“Pues lo que hemos visto con Petro en estos dos meses se traduce en incertidumbre, malestares, confrontaciones. Cada tema se convierte en un problema: una semana hablamos de los viajes de la esposa del Presidente (Verónica Alcocer), luego de las sábanas de Palacio, después de la Vicepresidencia y así cada tema es una discusión. Si se sigue por ese camino vamos para un mal camino, porque no se van a dar las transformaciones que, en principio, él pretendía liderar. El reto es ver si es capaz de transformarse del opositor, del contrincante, al gobernante que lidera, que traza línea y que coordina. Falta ver si tiene la capacidad para hacer esa transformación. Ojalá que lo hiciera, por el bien del país. Si no lo hace, vamos para una confrontación muy grande y va aumentará la polarización”.

Pero, y usted lo reconoce, hay unas condiciones que hacen que sea complejo gobernar...

“Estamos en unas circunstancias muy peculiares, muy particulares, muy difíciles para gobernar y que serían muy difíciles para cualquier persona que estuviera en la Presidencia. Si yo fuera el Presidente, tendría muchas dificultades por el contexto de la inflación, la situación económica del país y otros elementos que hacen que sea muy difícil gobernar. Pero es en el marco de esa complejidad en el que nos encontramos con un gobierno como el de Petro, porque va a ser muy complejo cumplir las promesas que hizo y que son exageradas. Repito: se requiere de un gobierno dirigido de una manera muy especial y, hasta el momento, no lo hemos visto”.