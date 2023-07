¿Ruptura? Senadora petrista se despachó contra Angélica Lozano, dice que está “disfrazada de alternativa”

Una de las situaciones más tensas la protagonizó la senadora petrista Esmeralda Hernández , quien dejó claro que votaría por Lozano solo por el acuerdo político alcanzado , pero no se guardó nada contra su colega, que fue derrotada por Iván Name , también de la Alianza Verde.

Hernández intervino para dejar claro que planeaba votar a la Presidencia de esa corporación por Inti Asprilla, quien terminó declinando su aspiración tras conocer que el Gobierno se inclinaría por Lozano para tratar de evitar una derrota frente a Name.

“Ninguno de los dos candidatos me representa. La única diferencia entre Name y Lozano es que con el primero sabemos a qué enfrentarnos, mientras que con la segunda no, porque siempre juega por debajo de la mesa disfrazada de alternativa”, dijo Hernández este jueves.

Y la crítica contra la senadora de la Alianza Verde no se quedó allí, pues su colega del Pacto Histórico la señaló de haber dividido al sector alternativo en las pasadas elecciones, con lo que dejó claro su descontento con que ella fuera la elegida por el Gobierno.