Se confirma segundo caso de mpox clado Ib en Colombia: se activó cerco epidemiológico de pasajero que llegó de Madrid a Bogotá

El Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud confirmaron este viernes 1 de mayo la detección del segundo caso de mpox clado Ib, conocida como viruela símica, en Colombia. El caso fue identificado en la ciudad de Bogotá, en medio de los procesos de vigilancia epidemiológica que se mantienen activos en el país.
De acuerdo con las autoridades sanitarias, la identificación de este nuevo contagio fue posible gracias al fortalecimiento de los sistemas de vigilancia epidemiológica y de laboratorio, que permiten un monitoreo constante de este evento de interés en salud pública.