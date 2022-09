El sargento asevera que mucho antes de retirarse de la institución fue diagnosticado con parkinson juvenil, enfermedad que le fue deteriorando su salud y por la que decidió solicitar la eutanasia, como lo reveló en un video que grabó desde su casa en un municipio de Quindío.

“La enfermedad me tiene vencido, ya no puedo hacer nada, ya no puedo salir, dependo totalmente de otra persona y decidí practicarme una muerte digna porque no tengo otro recursos. Yo me considero una víctima olvidada del conflicto”, expresó el sargento visiblemente afectado por la enfermedad y con movilidad reducida.

El sargento (r) Ávila indica que de la compañía que hacía parte de la división Antinarcóticos, compuesta por 25 agentes, eran tres comandantes y dos resultaron muertos y tres enfermos de parkinson. “Ellos murieron y dejaron hijos que crecieron sin padres. Yo no necesito plata, necesito es justicia”, expresó el suboficial retirado.