EPS no están atendiendo oportunamente sospechas de coronavirus: Supersalud

En una entrevista radial ofrecida este martes, el superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, confirmó que se han recibido 343 denuncias de EPS que no están atendiendo oportunamente casos de sospechas de coronavirus o que no le dan la importancia que se requiere al llamado de cualquier paciente referente con el Covid-19, a pesar de que se permitió a las EPS que estaban siendo sancionadas para afiliar y atender pacientes.

“Esto es desde el 1 al 20 de marzo que empezamos a hacer la medición, obviamente las quejas son de las EPS que más usuarios tienen y se reportan por la falta de oportunidad para que le realicen la toma o porque hay retraso de los resultados en la prueba”, dijo el superintendente a La FM.

Sin embargo, la preocupación de la entidad radica en que no hay insumos para realizar estos procedimientos.

“Ayer, en una reunión con las EPS, ellas refieren que no hay insumos para poder hacer la toma de las muestras en algunas regiones del país. Lo que no puede ocurrir ahora es que no tengamos los insumos, por lo que aprovecho y le hago un llamado a todos los proveedores que tengan insumos como hisopos, frascos o líquidos, que aparezcan para que las EPS o los entes territoriales los puedan tener”, recalcó.

En cuanto a la falta de camas en las unidades de los hospitales, cuando el pico del Covid-19 esté en su máxima expansión, el superintendente manifestó que se inició una estrategia para trabajar en ese frente.

“Nosotros tenemos algunos hospitales intervenidos a nivel nacional y estos suman cerca de 2.300 camas y 170 unidades de cuidado intensivo (UCI), vamos a tratar de poner unas camas nuevas de aislamiento y estamos tratando de montar 337 nuevas camas de cuidado intensivo en los hospitales intervenidos. De otro lado, los hospitales que eran de Saludcoop los vamos a habilitar a nivel nacional, ahí tenemos 1.000 camas más y 84 UCI.

Sin embargo, reconoció que no se van a tener las camas suficientes si se dispara el pico, por lo que hizo un llamado a atender las medidas de cuarentena para aplanar la curva de contagio. Por ese motivo, el funcionario recomienda hacer las pruebas en los pacientes que las exijan así no reporten síntomas.

Aristizábal recordó que la línea de atención para reportar cualquier falta de atención es la 01 8000 513 700, opción 6, la cual es exclusiva para Covid-19.