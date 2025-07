En ese sentido, el funcionario dijo que “hasta ahora vamos a conocer los estados financieros de la Nueva EPS para la vigencia 2023. Estados que tengo entendido, me ha informado el interventor, ya están certificados y están pendientes por ser dictaminados por la contralora de la Nueva EPS para ser publicados”.

El superintendente recalcó que “el proceso de intervención nos ha permitido evidenciar que EPS como Coosalud y Nueva EPS no reflejaban en sus estados financieros”.

“La realidad que nos ha mostrado el proceso de intervención, no solo son estados financieros que no reflejan la situación financiera real de algunas EPS, sino que en el caso de Nueva EPS, nos ha permitido revelar debilidades como ausencia de sistemas de información robustos que no permiten auditar correctamente y en tiempo real las cuentas presentadas por la red de prestadores”, dijo al respecto Rubiano.