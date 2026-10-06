Treinta capitales del país tienen “riesgo crítico” de acceso a servicios, dice informe sobre estado del sistema de salud

Las capitales de Colombia atendieron el llamado de la Unión de Instituciones Prestadoras de Servicios de Colombia (Unips) y de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) para construir un panorama amplio sobre el estado del sistema de salud en esas zonas. Con base en esa información, se realizó un diagnóstico territorial que arrojó un dato alarmante: ninguna ciudad se ubicó en riesgo bajo o moderado. El informe tuvo una cobertura del 100 %, pues las 31 secretarías de salud de cada capital (el archipiélago de San Andrés no fue incluido por ser una región insular) aportaron información y arrojaron un diagnóstico que muestra un escenario generalizado de presión sobre el sistema: el Índice Territorial de Riesgo del Sistema de Salud (ITRSS) obtuvo un promedio de 71 puntos sobre 100, con 15 ciudades en banda crítica y 16 en banda alta. Entre los principales hallazgos están el deterioro del acceso a servicios, las dificultades de las entidades promotoras de salud (EPS), la inestabilidad de la red prestadora (hospitales, clínicas y proveedores), los problemas de abastecimiento de medicamentos y la interrupción de tratamientos de alto costo. Le puede interesar: ¿Datos de afiliados de Nueva EPS están en manos de hackers? Esto dijo la compañía y lo que se sabe. En ese sentido, los datos expuestos en el diagnóstico revelan que 30 de 31 capitales presentan riesgo alto o crítico en acceso a servicios; 27 reportan un aumento significativo de las barreras durante el último año; 87 de 197 EPS con presencia en las ciudades están bajo medidas especiales; 30 califican su red prestadora como inestable, deteriorada o en riesgo de colapso; 23 reportan dificultades críticas en el abastecimiento ambulatorio de medicamentos y 27 identifican la interrupción de tratamientos de alto costo como uno de los principales riesgos. Además, 30 ciudades solicitan garantizar medicamentos y tecnologías de alto costo y sanear la cartera entre EPS e IPS.

El mapa de riesgos, que abordó el ITRSS, 15 ciudades están en banda crítica y 16 en banda alta. El acceso es el principal problema transversal, con riesgo alto o crítico en 30 territorios. La Unips y Asocapitales, sin embargo, advierten que el mapa no pretende calificar la gestión de las ciudades, sino representar el nivel de riesgo reportado para la continuidad de los servicios.

Aseguramiento, prestación y salud pública

De las 31 capitales, 26 califican como alto o crítico el riesgo de continuidad de la atención. Las fallas más graves se concentran en referencia y contrarreferencia (el traslado de pacientes entre prestadores según su estado de salud), entrega de medicamentos y pagos a la red. Entre tanto, la interrupción de contratos entre EPS e IPS es la principal amenaza identificada. Entre tanto, las respuestas de las secretarías advierten que la red pública y privada enfrenta un escenario de retroceso: 14 ciudades la consideran deteriorada y 13 en riesgo de colapso, mientras que el problema financiero también es crítico o alto en 28 ciudades. Las causas más señaladas son la cartera (deudas) y el no pago de las EPS, la insuficiencia financiera de las IPS y la terminación de contratos. Los pacientes de alta complejidad fueron identificados como personas especialmente vulnerables, mientras 23 ciudades reportan dificultades críticas en medicamentos ambulatorios.

En cuanto a salud pública, las peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) presentaron un aumento de más de 30 % en 23 ciudades. El desabastecimiento de medicamentos y la interrupción de tratamientos de alto costo son los eventos que más afectan a los usuarios. Las autoridades territoriales señalan como principales limitaciones sus competencias legales frente a las EPS, la falta de coordinación con entidades nacionales y las debilidades de los sistemas de información.

¿Qué coincidencias hay entre las capitales de Colombia?

A juzgar por los resultados que señala la información del informe advierte que existe un consenso entre las ciudades, pues las principales coincidencias son garantizar medicamentos y tecnologías de alto costo, sanear la cartera entre aseguradores y prestadores, evitar la interrupción de tratamientos y asegurar la continuidad contractual entre EPS e IPS. Nueve de los 12 elementos con respaldo de al menos 26 ciudades están relacionados directa o indirectamente con medicamentos y continuidad de tratamientos. Por otro lado, los diez riesgos evaluados se ubicaron en el cuadrante de alta probabilidad y alto impacto. El desabastecimiento de medicamentos fue priorizado por 28 ciudades y la interrupción de tratamientos de alto costo por 27. Esta última obtuvo la mayor severidad esperada. El ITRSS promedio fue de 71 puntos y las dimensiones con mayor riesgo fueron acceso, riesgo sistémico, medicamentos y sostenibilidad financiera.

¿Qué debe tener en cuenta el Gobierno?

El diagnóstico llega a la conclusión de que no se trata de una suma de problemas locales, sino de un fenómeno ampliamente compartido en toda Colombia. El punto de falla señalado es principalmente contractual y financiero, más que asistencial: la cartera de las EPS, la insuficiencia financiera de las IPS y la terminación de contratos aparecen como factores centrales. Los pacientes de alto costo concentran el mayor riesgo y la respuesta territorial está limitada por decisiones e instrumentos que dependen del nivel nacional.

En ese sentido, Unips y Asocapitales propone la priorización de la garantía de acceso a medicamentos, tecnologías y servicios de alto costo, así como sanear la cartera entre EPS con prestadores; asegurar la contratación entre esos dos actores; normalizar autorizaciones y referencia-contrarreferencia; fortalecer el giro directo a los prestadores y precisar las competencias de las autoridades territoriales frente a las EPS. También sugiere crear una mesa técnica permanente entre Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y capitales y fortalecer la inspección, vigilancia y control territorial. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. El informe, finalmente, plantea que la principal respuesta debe concentrarse en resolver los problemas financieros y contractuales que están afectando el acceso y la continuidad de la atención, especialmente en medicamentos y pacientes de alto costo, combinando medidas nacionales uniformes en los problemas comunes con intervenciones focalizadas donde existen diferencias territoriales. Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuál es el estado del sistema de salud en Colombia según el diagnóstico de las capitales? El diagnóstico de Unips y Asocapitales muestra un riesgo generalizado: las 31 capitales evaluadas quedaron en niveles alto o crítico, con un ITRSS promedio de 71 sobre 100. Los principales problemas son acceso, medicamentos, financiación y continuidad de tratamientos. ¿Por qué está en riesgo el sistema de salud en las capitales de Colombia? El riesgo está relacionado principalmente con problemas financieros y contractuales entre EPS e IPS, dificultades para garantizar medicamentos, inestabilidad de la red prestadora y barreras de acceso. El informe señala además una especial vulnerabilidad de los pacientes que requieren tratamientos de alto costo. ¿Qué hacer si una EPS no entrega medicamentos o interrumpe un tratamiento en Colombia? Si una EPS no entrega medicamentos o interrumpe un tratamiento, el paciente puede presentar una PQRD ante la entidad y acudir a la Superintendencia Nacional de Salud. En casos que comprometan derechos fundamentales, también puede solicitar protección mediante una acción de tutela. ¿Qué significa que 31 capitales de Colombia estén en riesgo alto o crítico en salud? Significa que los problemas del sistema no se concentran en unas pocas ciudades. El diagnóstico identifica riesgos compartidos en acceso, medicamentos, financiación y continuidad de servicios, aunque su impacto puede variar territorialmente y las autoridades locales tienen competencias limitadas frente a las EPS.