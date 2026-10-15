Colombia tiene déficit de profesionales de la salud: hay 20 menos de los recomendados por OMS; así buscan solucionarlo

Un proyecto de ley radicado ante el Congreso de la República busca reducir las desigualdades en la disponibilidad de profesionales de la salud en Colombia. La propuesta, denominada proyecto de ley de Talento Humano en Salud en los Territorios, pretende fortalecer la presencia de médicos, enfermeros y otros trabajadores del sector en departamentos y municipios que enfrentan dificultades para garantizar la atención de sus habitantes.
La iniciativa se construyó con la participación de la Universidad Nacional, cuyas facultades de medicina, enfermería y odontología aportaron elementos técnicos y académicos para construirlo y ponerlo a andar. El proyecto parte de un diagnóstico sobre la concentración del personal médico en las principales ciudades y las dificultades que experimentan las regiones apartadas para atraer y mantener profesionales.
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Según las cifras presentadas en la iniciativa, Colombia registra 25,35 profesionales de medicina y 15,41 de enfermería por cada 10.000 habitantes, indicadores que evidencian las dificultades de cobertura frente a las necesidades nacionales. Lo anterior debido a que la meta recomendada por la organización Mundial de la Salud (OMS) es de 44,5. El diagnóstico advierte que 28 de los 32 departamentos presentan déficit de personal.