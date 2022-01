Minsalud respondió a regiones que dicen no tener dosis de refuerzo

El funcionario contó a modo de ejemplo que: "Lo llaman a uno de muchos territorios, 'es que no tengo ni una dosis para refuerzo' y cuando revisamos los inventarios tienen dosis de Janssen, Sinovac, AstraZeneca... y resulta que dicen que no tienen dosis para refuerzo porque no tienen Pfizer".

En esa línea, Bermont hizo un llamado a los secretarios de Salud para que recuerden la posibilidad de mezclar vacunas.

"Hay mucha gente que dice: 'No, yo me espero a Pfizer, yo me espero a Moderna' y resulta que les dicen que no hay dosis en este momento teniendo en sus neveras AstraZeneca. (...) Resulta que se amarran y aquí nadie se puede casar con ningún biológico en especial", dijo

Del mismo modo, desde el Ministerios reiteró que las vacunas de Janssen también sirven como refuerzo. En Colombia hay más de cinco millones de personas que se han aplicado este biológico y tienen la autorización para que su dosis de refuerzo sea con la misma vacuna.

“Las personas vacunadas con Janssen tienen como primera opción para su dosis de refuerzo, Janssen, y de acuerdo con la disponibilidad pueden hacerlo con una de AstraZeneca, Pfizer o Moderna”, expresó Bermont.

En esa línea, el ministro Fernando Ruiz pidió a las regiones que avancen más rápido en la aplicación de refuerzos. “Esa es la que nos permite salvar vidas, fundamentalmente en personas mayores. Nos acercamos a los cinco millones y necesitamos duplicar esa cifra”.