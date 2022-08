Ante un contexto como este, es preciso recordar la importancia de no automedicarse bajo ninguna circunstancia, menos aún si se trata de medicinas tan específicas como las que están escasas en la actualidad.

Con los populares también tenga cuidado

Referencias como el acetaminofén, el ibuprofeno, el diclofenaco, que son tan comunes, pueden tener efectos negativos si los usa de forma inadecuada.

Publicidad

Todos ellos puede seguir consiguiéndolos en farmacias y droguerías sin la formulación de un médico (no están escasos), y es normal: “Imaginemos un mundo en el que cada vez que tuviéramos un dolor, un resfriado común o un ataque de rinitis, tuviéramos que acudir a consulta médica para acceder a los medicamentos. Eso haría colapsar los sistemas de salud y afectaría considerablemente la calidad de vida de todos”, explicó a EL COLOMBIANO Héctor Julián Pérez Madrid, toxicólogo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia.

No obstante, es crucial que los use de manera sensata y siempre teniendo el concepto previo de un profesional, sobre todo porque su mal uso puede ser peligroso, bien sean antiinflamatorios, antibióticos, analgésicos, etc.