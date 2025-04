Por el madrazo a funcionaria en el Meta, Procuraduría abre indagación al minsalud

“Ojalá le tocara a usted, que se enfermara aquí y no tuviera familia, hijueputa... y la mandaran para Villavicencio o para Bogotá ”, le dijo Jaramillo a la gerente del ESE Departamental del Meta, María del Carmen Rodríguez.

Si bien ante la actitud desobligante del ministro las funcionarias que aparecen en el video no le respondieron , la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, rechazó el maltrato contra las mujeres por parte de Jaramillo. Al respecto, escribió en su cuenta de X (antiguo Twitter) que “como mujer y defensora de nuestros derechos, debo elevar mi más enérgica voz de protesta. No tiene ninguna justificación hablarle así a una mujer utilizando su posición de poder; tampoco a intimidarla y menos a desearle que ojalá se enferme y la tengan que mandar lejos de su tierra y de su familia”.

La molestia del funcionario del Gobierno Nacional incrementó cuando se enteró que en ese centro médico no había insumos y máquinas suficientes para realizar procedimientos como las mamografías.

En el mismo mensaje, Cortés expresó: “no, ministro, al Meta usted no viene a insultar mujeres y a amenazarlas. No se lo vamos a permitir. Lo que ocurrió es la típica conducta de maltrato de los hombres que insultan y agreden a las mujeres ‘por su bien’ y luego les llevan obsequios”.

Así mismo, criticó la actitud de Jaramillo, de quien dijo que “en privado felicita y reconoce el trabajo del sector salud en el Meta”, pero que “en público sale a hacer show, a insultar y a maltratar a la gente” y le pidió que “si tiene pruebas de que los recursos y equipos asignados por el Gobierno Nacional al departamento son dilapidados, lo invito a que instaure las denuncias correspondientes y que sean las autoridades competentes las que así lo determinen”.

