Francisco Rossi, director encargado del Invima, deja su cargo

Ante esto, la propia ministra Carolina Corcho respondió que “no he sostenido reunión con ningún laboratorio internacional que haya ofrecido medicamentos que escasean. No existe ningún contenedor esperando ingreso. El Ministerio puede ser facilitador, pero no es el comprador de estos medicamentos que corresponde a otros agentes del sistema”.

Rossi, que también era asesor de Corcho, es epidemiólogo, cuenta con experiencia en salud pública internacional y tiene énfasis en política farmacéutica y propiedad intelectual.