Alerta en Cali por posible caso de coronavirus

“Pero el hecho de que tenga una virosis, no nos indica que sea el coronavirus. Lo que tenemos como factor de riesgo y que llama la atención, es que viene de China”, dijo Ospina.

El burgomaestre indicó que ya le tomaron muestras de sangre y las enviaron a Bogotá. “Se mandarán al CDC de Atlanta (Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, por sus siglas en inglés) para que de la mano de que se descarten otros virus, podamos saber si tiene o no tiene coronavirus”.

También confirmó que las autoridades están adelantando labores pedagógicas con la familia del caleño que podría haberse contagiado de coronavirus. “La Secretaría de Salud, el Ministerio de Salud y todos nosotros estamos encima del caso”, expuso.

De acuerdo con Ospina, es un paciente que “por el hecho de venir del lugar donde está la epidemia, demanda una vigilancia epidemiológica extrema; invitamos a que se le haga evaluación de contagios a aquellos pasajeros que venían con él en el avión”.

Ministerio explica situación

María Cristina Lesmes, secretaria de Salud Departamental, explicó que esta persona “tiene una enfermedad respiratoria aguada”, pero que la probabilidad de contagio de coronavirus es baja.

“Es muy poco probable que este colombiano haya estado en contacto directo (en la fecha en que estuvo en esta ciudad china donde se inició esta alerta) con otra persona enferma, que es la forma de transmisión”, aseguró Lesmes.

Así mismo, momentos después de la noticia, el ministro de Salud y Protección Social, Iván Gonzáles, dijo que “a la fecha no hay casos de coronavirus de China confirmados en Colombia y seguimos con todos lo protocolos de vigilancia activados”.

“El mundo lleva 27 días conociendo esta nueva enfermedad y queremos expresar que el riesgo de introducción al país es bajo, pero no significa que sea cero. Colombia no tiene flujos migratorios directos con China, no hay vuelos directos. No obstante, adelantamos los protocolos exigidos por la Organización Mundial de la Salud – OMS y el Reglamento Sanitario Internacional para esta clase de situaciones”, dijo.

En total, existe cinco casos sospechosos en Colombia, cuatro en Bogotá y uno en Cali, pero ninguno confirmado.

Indicó que existen por lo menos 20 protocolos que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la atención de emergencias. Se incluyen, por ejemplo, medidas como el cruce de antecedentes de viajes a Wuhan de las personas con sus signos respiratorios para determinar en qué estado se encuentran los viajeros.