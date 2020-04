Aislamiento sigue mientras afinan la reactivación

Con el objetivo de darle entrada a la reactivación económica y productiva de Colombia, principalmente en los sectores de construcción, agro, industria y manufactura, el Gobierno extendió la cuarentena hasta el 11 de mayo, aunque desde el próximo lunes se flexibilizará un poco (ver infografía).

El presidente Iván Duque, en el programa de las 6:00 de la tarde de ayer, dejó claro que se busca ganar más tiempo para frenar el contagio del coronavirus, que hoy deja a 3.977 ciudadanos confirmados con el virus y 189 muertes.

Publicidad

La idea presidencial es que mientras el país se protege de la covid-19, al mismo tiempo, se evite una “pandemia de desempleo, pobreza y recesión”.

Sin embargo, la liberación será gradual y con protocolos de distanciamiento social, limpieza y monitoreo de la salud de los empleados. Aquí hay que dejar claro que, como lo ha dicho el presidente, los niños seguirán en sus casas estudiando de manera virtual, los adultos mayores de 70 años no podrán salir a las calles hasta finales de mayo, por lo menos, y el teletrabajo se mantendrá en las compañías que no requieran que su fuerza productiva vaya a las empresas. “Hasta finales de mayo no tendremos vuelos internacionales, no vamos a habilitar vuelos nacionales y no vamos a tener transporte intermunicipal, salvo las excepciones”, agregó el presidente.

La vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, dijo que “tenemos un aislamiento inteligente, pero productivo, con los mismos sectores que durante este tiempo han ido operando y que son los que producen alimentos, agro, medicamentos, y otras manufacturas que se están evaluando”.