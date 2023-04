Estos son los micos que siguen en el proyecto de sometimiento a la justicia, según Roy Barreras

El presidente del Senado, Roy Barreras, alertó sobre los micos que todavía siguen en el proyecto de ley de sujeción a la justicia que está en trámite en el Congreso y que busca el sometimiento de las bandas.

Barreras llamó la atención sobre que el articulado todavía habla de “garantías de no repetición”, en lugar de no reincidencia en el delito; asimismo, habla de “reintegración y reincorporación” y no de resocialización, que es el término que en el lenguaje jurídico hace referencia al objeto de la sanción penal.

El senador del Pacto Histórico señala un tercer concepto que genera discordias en ese documento y es que el texto se refiere a la verificación del cumplimiento de la sanción y no a la vigilancia del cumplimiento de la condena.

“Esto no es un acuerdo de paz con los narcos. Los narcos son ciudadanos colombianos que tomaron el mal camino de enriquecerse a sangre y fuego y no tienen entidad política, y, por tanto, con ellos no hablamos de verificación, sino de vigilancia de ejecución de la pena”, aseveró Barreras durante un foro organizado por el Congreso y El Tiempo.