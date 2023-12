Mondragón no tiene experticia ni formación profesional en temas de la salud y aún así el presidente Gustavo Petro lo eligió como el principal responsable del proyecto que busca hacerle una transformación profunda al sistema de salud colombiano . Y aunque el proyecto se aprobó en sus dos primeros debates, el parlamentario dejó en evidencia que no solo desconoce el sistema, sino también los pilares del proyecto.

Al ser cuestionado sobre los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), el parlamentario señaló que no tiene claridad de cuántos CAPS habrá en el territorio nacional ni cuántos médicos los integrarán para garantizar las 1,2 millones de atenciones en salud que se hacen diariamente en el país. “En lo que se ha planteado no queda esa cifra (de CAPS) en la reforma (...) En una ley no se define el número (de CAPS y médicos) porque por la realidad geográfica del país, no se puede establecer un número de profesionales definidos”, dijo Mondragón.