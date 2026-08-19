Petro reapareció en réplica al Gobierno: calificó de “desastre” manejo del terremoto y pidió revivir reforma tributaria

Por ley, las organizaciones políticas declaradas en oposición tienen derecho a tres espacios de réplica al Gobierno nacional cada año. Desde el Pacto Histórico consideraron que el manejo que Abelardo de la Espriella ha tenido tras la emergencia por el terremoto ameritaba uno de ellos. La intervención estuvo a cargo del expresidente Gustavo Petro, acompañado por Iván Cepeda, quienes lanzaron duras críticas a la gestión del Gobierno frente a la crisis. Durante la intervención, Petro aseguró que la respuesta estatal estuvo marcada por problemas de coordinación entre administraciones y por la falta de aprovechamiento de recursos que, según dijo, ya estaban disponibles para atender una catástrofe de esta magnitud. Mencionó, además, que la falta de un proceso de empalme empeoró la situación: “Las 100 primeras horas son fundamentales en una emergencia para preservar la vida. La incapacidad de empalme del gobierno entrante que generó a Abelardo convirtió esas horas en un desastre, un desastre mayor del que había”, dijo el expresidente.

Sin embargo, uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con el buque hospital Benkos Biohó, una embarcación dotada para prestar atención médica en situaciones de emergencia. “El buque hospital estuvo siete días detenido en Buenaventura mientras la gente moría y necesitaba atención”, aseguró el exmandatario al cuestionar la capacidad de reacción de las autoridades. Según Petro, esa situación demuestra la “incapacidad de empalme” entre el gobierno saliente y el entrante, así como el desconocimiento de herramientas e infraestructura construidas durante su administración. En otro momento de su intervención, el exjefe de Estado fue más allá y atribuyó la situación al “sectarismo e ignorancia” de quienes hoy tienen la responsabilidad de enfrentar la crisis.

Petro propone vivir reforma tributaria para reconstrucción

El líder de la oposición también planteó una ruta para financiar la recuperación de las zonas afectadas por el sismo, cuyo costo estimó en cerca de 30 billones de pesos. La principal propuesta consiste en revivir una reforma tributaria que, según explicó, permitiría recaudar alrededor de 20 billones de pesos mediante mayores cargas impositivas a los sectores de mayores ingresos y patrimonios del país. “Hay que acudir a quienes tienen las grandes fortunas para financiar la reconstrucción nacional”, sostuvo. También defendió los procesos comunitarios como una herramienta para acelerar la reconstrucción. “Solo el pueblo organizado salva al pueblo”, afirmó Petro al insistir en que las comunidades deben asumir un papel protagónico en la recuperación de viviendas, vías y equipamientos destruidos por el terremoto. Para ello, el Pacto Histórico propuso habilitar mecanismos que permitan contratar directamente con Juntas de Acción Comunal y organizaciones sociales, evitando —según su planteamiento— la intermediación de grandes contratistas.

¿Mal manejo de la cooperación internacional?

Durante el pronunciamiento también hubo espacio para cuestionar el manejo de la ayuda de otras naciones. Petro aseguró que algunas decisiones adoptadas durante la emergencia terminaron afectando la capacidad de respuesta del Estado y advirtió que la crisis no puede convertirse en una justificación para permitir la presencia de fuerzas militares extranjeras sin los procedimientos constitucionales correspondientes. “Ninguna fuerza militar extranjera puede operar en Colombia sin autorización del Senado de la República”, recordó. Por su parte, Iván Cepeda hizo una solicitud concreta relacionada con la prima especial de servicios de los congresistas. El senador pidió al Consejo de Estado mantener vigente la derogatoria de esta prestación, que había sido establecida mediante un decreto del expresidente Gustavo Petro. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. “Solicitamos al Consejo de Estado que cuanto antes deje vigente la derogatoria de la prima especial de servicios por 18 millones de pesos para las y los congresistas. También solicitamos al actual Gobierno que destine exclusivamente esos recursos a la atención de las poblaciones víctimas del terremoto”, afirmó Cepeda. Lea también: Estas son las personas que iban a entrar al gobierno De la Espriella y se quedaron por fuera por su pasado con Petro Bloque de preguntas y respuestas: