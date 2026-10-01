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De la Espriella entrega a Barranquilla remodelación del aeropuerto Ernesto Cortissoz: “Es una obra estratégica”

La Aeronáutica Civil mantendrá la competencia sobre la pista y la seguridad operacional, ratificando que el terminal aéreo continuará perteneciendo a la Nación.

  • En el evento participaron el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char; Nicolás Gómez, jefe de Despacho de Presidencia; y la ministra de Transporte, Elsa Noguera. Foto: Presidencia.
    En el evento participaron el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char; Nicolás Gómez, jefe de Despacho de Presidencia; y la ministra de Transporte, Elsa Noguera. Foto: Presidencia.
Laura Juliana López
Laura Juliana López

Actualidad

hace 3 horas
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El presidente Abelardo de la Espriella ha decidido que Barranquilla sea su “capital alterna”. Desde allí ha ejecutado gran parte de las decisiones que ha tomado durante estos primeros dos meses de mandato. Ahora tomó una determinación clave para esta ciudad: delegarle por 18 meses la remodelación del lado tierra del aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz a la administración distrital.

La decisión, según explicó el mandatario, responde al peso que ha adquirido Barranquilla y a la necesidad de que la infraestructura de la ciudad esté a la altura de su crecimiento.

“Una ciudad que aumenta su peso, su densidad dentro de un país, necesita también una infraestructura capaz de acompañar esa transformación, ese cambio”, aseguró.

De La Espriella señaló que el Ernesto Cortissoz tiene una importancia “estratégica y superlativa” para su Gobierno, especialmente por la intención de atraer empresarios, turistas, compañías e inversión extranjera. “Barranquilla es preciosa, pero el aeropuerto no está al nivel de una ciudad como esta”, afirmó.

Además, dejó claro que el convenio no significa que el aeropuerto deje de pertenecer al Estado. “El Ernesto Cortissoz seguirá siendo de la Nación”, enfatizó.

La Aeronáutica Civil conservará las competencias relacionadas con la pista, la navegación aérea, la seguridad operacional y otros asuntos que, por su naturaleza, seguirán bajo responsabilidad de esa entidad.

Mientras tanto, el Distrito de Barranquilla asumirá temporalmente determinadas funciones sobre áreas del terminal, una vez se cumplan las condiciones técnicas y jurídicas establecidas en el acuerdo.

¿Qué inversión hará Barranquilla?

Para la intervención, el Distrito aportará $40.000 millones, recursos que, según el mandatario, serán destinados a atender necesidades que llevan “muchísimo tiempo insatisfechas”. De La Espriella pidió que ese dinero se traduzca rápidamente en obras visibles para pasajeros y trabajadores.

“Dentro de unos pocos meses tenemos que estar inaugurando las obras, como nos gusta”, dijo.

El mandatario también cuestionó que algunos equipos adquiridos durante administraciones anteriores continúen guardados o sin prestar el servicio esperado. “Eso no es aceptable en el Gobierno de El Tigre”, sostuvo, al señalar que el problema corresponde a “gestión y negligencia” y que debe ser corregido.

La apuesta del Gobierno es que el modelo aplicado en Barranquilla pueda servir como referencia para otros aeropuertos del país.

En ese sentido, el jefe de Estado le pidió a la ministra de Transporte, Elsa Noguera (exgobernadora de ese departamento y barranquillera), que Colombia tenga terminales aéreas que acompañen el desarrollo regional y faciliten el comercio, la inversión y el turismo.

También puso el foco en los trabajadores del aeropuerto, quienes, según dijo, han soportado durante años las mismas incomodidades que enfrentan los pasajeros.

Por eso, aseguró que las obras deberán traducirse también en mejores condiciones para quienes trabajan diariamente en el terminal.

Finalmente, De La Espriella destacó el papel de Soledad, municipio donde está ubicado el aeropuerto, y pidió que las familias que dependen directa o indirectamente de la actividad de la terminal también se beneficien de la intervención.

Su expectativa, dijo, es que quienes lleguen al Ernesto Cortissoz encuentren “una terminal distinta, moderna, cómoda y que sea reflejo del progreso de esta región”.

Lea también: De la Espriella anuncia ofensiva contra empresas privadas de seguridad: “no pueden ser fachada del crimen”

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué decisión tomó el Gobierno nacional respecto al aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz?
El presidente Abelardo de la Espriella delegó por un período de 18 meses la remodelación del lado tierra del aeropuerto a la administración distrital de Barranquilla.
¿Qué entidad del Estado mantendrá el control sobre la pista y la seguridad operacional?
La Aeronáutica Civil conservará de forma exclusiva las competencias vinculadas con la pista, la navegación aérea y la seguridad operacional del terminal aéreo.
¿Significa este convenio que el aeropuerto cambia de dueño o deja de ser público?
No, el presidente enfatizó que el convenio no implica la privatización ni la pérdida de propiedad del aeropuerto, por lo que el Ernesto Cortissoz continuará perteneciendo a la Nación.

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