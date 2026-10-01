De la Espriella entrega a Barranquilla remodelación del aeropuerto Ernesto Cortissoz: “Es una obra estratégica”

El presidente Abelardo de la Espriella ha decidido que Barranquilla sea su “capital alterna”. Desde allí ha ejecutado gran parte de las decisiones que ha tomado durante estos primeros dos meses de mandato. Ahora tomó una determinación clave para esta ciudad: delegarle por 18 meses la remodelación del lado tierra del aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz a la administración distrital.

La decisión, según explicó el mandatario, responde al peso que ha adquirido Barranquilla y a la necesidad de que la infraestructura de la ciudad esté a la altura de su crecimiento.

“Una ciudad que aumenta su peso, su densidad dentro de un país, necesita también una infraestructura capaz de acompañar esa transformación, ese cambio”, aseguró.

De La Espriella señaló que el Ernesto Cortissoz tiene una importancia “estratégica y superlativa” para su Gobierno, especialmente por la intención de atraer empresarios, turistas, compañías e inversión extranjera. “Barranquilla es preciosa, pero el aeropuerto no está al nivel de una ciudad como esta”, afirmó.

Además, dejó claro que el convenio no significa que el aeropuerto deje de pertenecer al Estado. “El Ernesto Cortissoz seguirá siendo de la Nación”, enfatizó.

La Aeronáutica Civil conservará las competencias relacionadas con la pista, la navegación aérea, la seguridad operacional y otros asuntos que, por su naturaleza, seguirán bajo responsabilidad de esa entidad.

Mientras tanto, el Distrito de Barranquilla asumirá temporalmente determinadas funciones sobre áreas del terminal, una vez se cumplan las condiciones técnicas y jurídicas establecidas en el acuerdo.