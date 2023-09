De acuerdo con Vega, “el señor fiscal Francisco Barbosa me ha pedido la información sobre los candidatos que posiblemente tienen el apoyo de organizaciones criminales en los departamentos de Nariño, Cauca y Sucre. Los candidatos saben quiénes son”.

Y prosiguió: “Seguramente ustedes van a ver urnas donde votó toda la población por un candidato. Eso es lo que va a pasar, eso es un elemento central para que haya procesos judiciales y estemos hablando en dos o tres años de la bacrim política, de la parapolítica otra vez”.

Por otra parte, Vega planteó la necesidad de tener un plan alterno, tras la decisión del Tribunal Superior de Buga de no poder designar una comisión escrutadora para las elecciones regionales, dada situación de orden público en esa zona del país.

Al respecto, recalcó que “tras la decisión del Tribunal de Buga de no designar comisiones escrutadoras, esto amerita que el Gobierno nuevamente asuma la dirección de este tema, ya hemos puesto todas las alertas y se debe analizar un plan de choque para darle garantías a los escrutadores. La Registraduría hace la operación logística, pero los jueces el escrutinio no. En Buga no van a designar personal por las amenazas y todo lo que ha ocurrido en esa zona del país. Hay un gran problema de orden público”.