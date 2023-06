Son tales los reparos que levantan esos proyectos de ley que los independientes del Conservador y La U y los opositores de Cambio Radical y el Centro Democrático ya pidieron que sean retiradas . Que los dos últimos estén en contra no es una novedad, pero su malestar está afectando la asistencia a las sesiones: sin que ellos ocupen sus sillas del Congreso, no hay quorum.

“Estamos haciendo el llamado a los partidos de oposición e independientes a que lleguen a las plenarias, que no hagan vacío, porque se están yendo, desbaratan el quorum y le roban al erario público. Si no llegan, no están trabajando y eso es corrupción. Si están en contra, que lleguen de frente y den el debate. Que no generen esa operación tortuga”, comentó el senador del Pacto Histórico, Robert Daza.

El Gobierno se niega a dar el brazo a torcer y la apuesta del Ministerio del Interior, la cartera encargada de los asuntos políticos, es conseguir que todas las reformas pasen al menos el primer debate antes del 20 de julio –cuando finaliza la legislatura– para que se mantengan con vida.

El motivo es que, al tratarse de leyes ordinarias, una vez consigan el primer visto bueno de los cuatro que se necesitan en las dos cámaras pueden mantenerse con vida por dos años más, lo que les daría el tiempo necesario de maniobra para conseguirles apoyos.

¿Qué pasará esta semana en el Congreso?

La semana legislativa que inicia este martes 13 de junio es la última de las sesiones ordinarias y en ella el Gobierno Nacional buscará la aprobación en último debate de la segunda vuelta de tres Actos Legislativos: el que crea la Jurisdicción Agraria y rural, el de campesino como sujeto de derechos y el de uso adulto del cannabis.

La meta del Ministerio del Interior –la cartera encargada de los asuntos políticos– es conseguir también la aprobación en primer debate de la reforma pensional en la Comisión Séptima del Senado y de la reforma laboral en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, el mismo recinto que ya le dio el primer visto bueno a la reforma a la salud.