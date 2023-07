Contrarreforma a la salud llega al pulso por reformatón de Petro

La iniciativa de los liberales mantiene a las Entidades Prestadoras del Servicio de Salud (las EPS), la integración vertical del sistema y la participación de privados en este. Precisamente, los puntos que los partidos tradicionales le estuvieron pidiendo al Gobierno desde febrero –cuando Petro y su exministra de Salud, Carolina Corcho, presentaron el articulado– y que han sido el centro de la discordia con los delegados del Ejecutivo porque la Casa de Nariño no los escuchó.

El exviceminsitro lo describe como “un proyecto que aborda los problemas puntualmente, no re-funda el sistema y toma lo mejor de las propuestas que han surgido en estos meses de debate (incluidas las del Gobierno)”.

Esas son palabras de Germán Escobar, el viceministro de Salud de la administración de Iván Duque y uno de los autores del articulado liberal. El texto mantiene la competencia entre EPS privadas, pero permite que en las zonas rurales donde no hay buena cobertura de los particulares el Estado concentre esos servicios.

Pero no se puede ignorar que han sido tales las alertas por la estatización de la salud que propone la reforma del Gobierno que en el Congreso ya había empezado a hacer carrera otro articulado: el de Cambio Radical presentado por el mismo exvicepresidente, Germán Vargas Lleras, y su bancada. Con tres proyectos de reforma a la salud andando, la normativa del Congreso puede exigir que todas las propuestas se junten en una sola, una amenaza directa para el proyecto de ley presentado por Petro en febrero.

La cuestión es que la decisión de apoyar o no el articulado tardará, al menos, hasta el 25 de julio cuando esa bancada “independiente” tiene programada una reunión. Por los lados del Partido Conservador, otro declarado en independencia desde mayo, ese análisis también tendrá largas.

Alerta por médicos venezolanos

Mientras se resuelve el debate por las reformas, al catálogo de señales de alarma por los cambios en el sistema de salud que estas implementarían llegó una exportada directamente del chavismo. El Colegio Médico Colombiano alertó sobre los riesgos de la posible llegada de Médicos Integrales Comunitarios (MIC) venezolanos a Colombia.

Se trata de un formato de médicos venezolanos cuya formación es pagada por Cuba que implementó Hugo Chávez para responder a la baja cobertura en salud de Venezuela y que el régimen de Nicolás Maduro mantiene como respuesta a la crisis en el sistema de salud venezolano.

El problema es que los graduados de ese programa que imparte directamente el régimen solo estudian durante tres años, no seis como sucede en Colombia, y su currículo no es homologable al nacional, por lo que su formación –en realidad– es de promotores en salud, no de médicos.