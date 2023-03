La reforma a la salud podría tener una muerte legislativa prematura. Así lo advirtió la ministra de la cartera, Carolina Corcho, durante un conversatorio con la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y su presidente, Bruce Mac Master.

El comentario de la funcionario llegó sobre el final del foro, cuando el líder de la asociación le preguntó sobre la cantidad de textos reformistas del sistema de salud que han sido radicados en el Congreso (la del Gobierno, la del Centro Democrático y la de Cambio Radical, además de los comentarios de liberales, conservadores y La U).

“Hay unas esencias que el Presidente ha pedido, o si no el proyecto de ley no tiene sentido. Sería retirado por parte del Gobierno porque si, finalmente, no es para hacer un cambio, no tiene sentido un esfuerza tan grande desde el Gobierno y el Legislativo”, aseguró.

Y es que para la Casa de Nariño hay tres puntos que son inamovibles para sacarla adelante. Primero, la transformación en la prestación del servicio, en el que los ciudadanos se afilien al Centro de Atención Primaria (CAP) de su barrio; segundo, la creación del Sistema Único Público de Información en Salud que garantice el cruce de datos entre los prestadores de salud; y, tercero, reemplazar las EPS por una estructura de fondos nacionales y regionales en el que la Adres pague directamente a clínicas y hospitales.

La declaración de la Ministra, a modo de exhortación, tomó por sorpresa, incluso, a algunos miembros de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, encargada de estudiar y debatir la reforma.