”La vi como cuando nació, indefensa, vulnerable. Fue fuerte, apenas me escuchó, dijo mamá. No la abracé porque ella está acostada y no sé cómo manejarlo, pero si la tomé de las manos y ella me apretó muy muy fuerte (...) “Yo le pedí a Dios que cambiaba mi vida por la de ella”, dijo Gloria Camargo a un medio de comunicación en declaraciones posteriores a su reencuentro con Paula.

La familia Durán Camargo pudo viajar a Estados Unidos gracias a una visa humanitaria que les otorgó de manera urgente la embajada americana en Colombia para que pudieran acompañar a Paula.