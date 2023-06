Extorsiones y secuestros en cese al fuego anunciado entre el ELN y el Gobierno divide opiniones en el país

“Por ahora se mantendrá el cobro de los impuestos (extorsiones) en las regiones. Por lo general nosotros no hablamos de secuestros, sino de retenciones y si no son necesarias, estas no se harán”, planteó Beltrán tras el anuncio del cese al fuego.

Contraste de opiniones al anuncio del cese de hostilidades:

Entre los primeros en reaccionar al anuncio estuvo el embajador del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en Colombia, George Hodgson, quien destacó que es un paso importante para seguir en la senda de la construcción de paz en Colombia

“El cese al fuego entre el gobierno colombiano y el ELN es un paso clave y bienvenido. Su implementación será fundamental para que las comunidades afectadas por el conflicto vean una verdadera diferencia en sus vidas. El Reino Unido sigue apoyando la construcción de una paz duradera en Colombia”, planteó Hodgson.

Desde la Corporación Vivamos Humanos invitaron a que sea una oportunidad de humanizar el conflicto respetando el Derecho Internacional Humanitario y garantizando la vida, libertad e integridad de los 10 millones de colombianos que estiman que están en medio del conflicto.